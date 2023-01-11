مقرب من شمخاني.. مصادر إيرانية تكشف هوية الجاسوس "الخارق‎‎"

حكم الإعدام

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية بالنسخة الفارسية "بي بي سي"، الأربعاء، إنها علمت بأن "أكبري نقل إلى الحبس الانفرادي بسجن إيفين ليل الثلاثاء الأربعاء، ما أثار مخاوف بشأن احتمال إعدامه".

وقال مصدر مطلع للإذاعة البريطانية: "قام عدد من العملاء بإخراج أكبري من السجن العام في إيفين شمال طهران، وعادة ما يتم نقل المحكوم عليهم بالإعدام في إيران إلى الانفرادي قبل تنفيذ الحكم".

ووصفت وسائل الإعلام الحكومية أكبري، بأنه "جاسوس خارق"، ويُقال إنه اعتقل في 2018 بتهمته بـ"التجسس لصالح جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)".

وبحسب "بي بي سي"، فقد "حكم عليه بالإعدام في الفرع 15 من محكمة الثورة بموجب حكم القاضي أبو القاسم صلواتي، ومع ذلك لا توجد معلومات حول تفاصيل التهم الموجهة إليه وإجراءات المحكمة".