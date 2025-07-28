"يوم كئيب".. بايرو يعلق على الاتفاق التجاري بين أوروبا وأمريكا

قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو ، اليوم الاثنين، إن الاتفاق التجاري الإطاري الذي تم إبرامه مطلع الأسبوع بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل "يومًا كئيبًا" لأوروبا.

وكتب بايرو على منصة إكس "إنه يوم كئيب عندما يترك تحالف من الشعوب الحرة، التي تجمعت معًا لتأكيد قيمها المشتركة والدفاع عن مصالحها المشتركة، نفسه للاستسلام"، بحسب فرانس برس.

ومن جانبه، قال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامين حداد اليوم الاثنين، إن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية يوفر "استقرارًا موقتًا" لكنه "غير متوازن".

وكتب الوزير عبر إكس "سيوفر الاتفاق التجاري الذي تفاوضت المفوضية الأوروبية بشأنه مع الولايات المتحدة استقرارًا موقتًا للأطراف الاقتصادية المهددة بالتصعيد الجمركي الأمريكي، لكنه غير متوازن".