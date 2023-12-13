الدعم الغربي لأوكرانيا.. هاجس "نظرية الدومينو" يخيف زيلينسكي
وسط عقبات استراتيجية، تسعى أوكرانيا إلى الخروج من عزلة دولية عبر تكثيف تحركات قادتها، أملاً باستعادة زخم الدعم الغربي من واشنطن إلى بروكسل، بحسب تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية.
وقال التقرير إنّ كييف تقاوم من أجل تجنب حالة "جفاف الدعم الغربي"، مشيرة إلى زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "السريعة" إلى العاصمة الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء، بينما لا يزال الكونغرس يمنع المصادقة على الأموال المخصصة لأوكرانيا، وفي الوقت نفسه، تعمل حكومته على ضمان دعم المجر خلال انعقاد المجلس الأوروبي يومي الخميس والجمعة.
واعتبر تقرير "لوموند" أنّ زيارات زيلينسكي إلى العواصم الغربية بدأت تفقد زخمها الذي كانت عليه في المرحلة الأولى من بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وبدا أنّ الرئيس الأوكراني يواجه "قوة رياح معاكسة تهب بين حلفائه"، وفق تعبيره.
وفي العاصمة الأمريكية حاول زيلينسكي الدفاع عن قضية أوكرانيا خلال اجتماع مغلق في مبنى الكابيتول، ولكن في مقر الكونغرس تم حظر دفعة جديدة من المساعدات - 61 مليار دولار (56.5 مليار يورو)، في وقت يواجه فيه الجيش الأوكراني الذي يقف على جبهة القتال خطر نفاد الذخيرة.
واعتبرت "لوموند" أنّ كييف تخشى السيناريو الكارثي الذي قد يؤدي إلى انهيار الدعم الغربي لها كقطع الدومينو الواحدة تلو الأخرى.
ونقلت عن مراقبين قولهم: "نحن لم نصل إلى هناك بعد، ومع ذلك، من واشنطن إلى بروكسل، هناك مجموعة من العوامل غير المواتية تفسر العزلة السياسية غير المسبوقة لزيلينسكي: "إرهاق الرأي العام، والأولويات الوطنية، وتأثير القوى الانعزالية أو الموالية لروسيا، ناهيك عن الأهمية التي اكتسبتها الحرب في غزة وتداعياتها".
ووفق التقرير، فإنّ "هذه العوامل لا تشير إلى التخلي بشكل نهائي عن أوكرانيا، ولكن الوحدة الغربية تتعرض لهجوم درامي من الداخل، قادم من صفوف المحافظين"، وفق تعبيره.
وبينما كان فولوديمير زيلينسكي يتوسل واشنطن، قام مبعوثوه بالشيء نفسه في بروكسل، عشية انعقاد قمة أوروبية حاسمة بشأن أوكرانيا.
ومن المقرر أن يجتمع رؤساء الدول والحكومات الأوروبية يومي الخميس والجمعة لاتخاذ قرار بشأن بدء مفاوضات الانضمام، والدعم المالي بقيمة 50 مليار يورو والمساعدات العسكرية بقيمة 20 مليار يورو لكييف، بينما تهدد المجر برئاسة فيكتور أوربان باستخدام حق النقض ضد هذه القرارات الاستراتيجية.
وكانت أولغا ستيفانيشينا نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، ودميترو كوليبا وزير الخارجية، قد زارا بروكسل في بداية الأسبوع، والتقيا رئيس الدبلوماسية المجرية بيتر زيجارتو.
وفي اليوم السابق، تحدث فولوديمير زيلينسكي مع فيكتور أوربان في بوينس آيرس، بمناسبة تنصيب الرئيس الأرجنتيني الجديد، خافيير مايلي.
وعلقت أولغا ستيفانيشينا يوم الإثنين في بروكسل، على أن هذا التبادل كان "عاطفيًا للغاية"، دون تقديم تفاصيل عن تصريحاتهما.
وكانت العلاقات بين الرجلين صعبة، منذ أن هاجم الرئيس الأوكراني رئيس الوزراء المجري بشدة خلال اجتماع المجلس الأوروبي في 24 مارس/آذار 2022. وينظر زيلينسكي إلى أوربان على أنه مؤيد لروسيا، الأمر الذي يثير قلقه، وفق التقرير.