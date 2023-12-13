الدعم الغربي لأوكرانيا.. هاجس "نظرية الدومينو" يخيف زيلينسكي

وسط عقبات استراتيجية، تسعى أوكرانيا إلى الخروج من عزلة دولية عبر تكثيف تحركات قادتها، أملاً باستعادة زخم الدعم الغربي من واشنطن إلى بروكسل، بحسب تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية.

وقال التقرير إنّ كييف تقاوم من أجل تجنب حالة "جفاف الدعم الغربي"، مشيرة إلى زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "السريعة" إلى العاصمة الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء، بينما لا يزال الكونغرس يمنع المصادقة على الأموال المخصصة لأوكرانيا، وفي الوقت نفسه، تعمل حكومته على ضمان دعم المجر خلال انعقاد المجلس الأوروبي يومي الخميس والجمعة.

واعتبر تقرير "لوموند" أنّ زيارات زيلينسكي إلى العواصم الغربية بدأت تفقد زخمها الذي كانت عليه في المرحلة الأولى من بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وبدا أنّ الرئيس الأوكراني يواجه "قوة رياح معاكسة تهب بين حلفائه"، وفق تعبيره.