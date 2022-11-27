صحف عالمية: أوكرانيا مظلمة في ذكرى المجاعة.. وفرصة أمريكية كبيرة لفنزويلا
تناولت أبرز الصحف العالمية في تغطياتها الصادرة اليوم الأحد، آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، وسط تقارير تكشف عن معاناة ملايين الأوكرانيين في ظل انقطاع كامل للكهرباء، وذلك تزامناً مع إحياء ذكرى أليمة أخرى ضربت البلاد في ثلاثينيات القرن الماضي.
وتناولت صحف أخرى تقارير تتحدث عن ضوء أخضر أمريكي يحيي آمال فنزويلا في العودة إلى سوق النفط العالمية.
الأوكرانيون بلا كهرباء في ذكرى "هولودومور"
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الضربات الروسية المكثفة على البنية التحتية الأوكرانية تركت ملايين الأشخاص بلا كهرباء، وذلك في وقت تحيي فيه كييف ذكرى مجاعة "هولودومور" التي أودت بحياة نحو ثلاثة ملايين شخص.
وقالت السلطات الأوكرانية إن ستة ملايين شخص ما زالوا دون كهرباء حتى السبت، مشيرة إلى أنها كثفت من جهودها لإصلاح البنية التحتية الحيوية التي تضررت من الضربات الروسية في الأيام الأخيرة وتعزيز معنويات السكان الذين يعانون من انقطاع المياه والكهرباء مع انخفاض درجات الحرارة.
وتزامناً مع ذكرى المجاعة (1932 – 1933)، نقلت الصحيفة الأمريكية عن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قوله إن روسيا تستخدم تكتيكات مشابهة لتلك التي استخدمتها منذ ما يقرب من قرن من الزمان عندما حرم القادة السوفيت أوكرانيا من الطعام.
وأضاف في منشور عبر قناته الرسمية على "تليغرام"، "لقد أرادوا يومًا ما أن يدمرونا بالجوع، والآن بالظلام والبرد. لا يمكن كسرنا. نارنا لن تنطفئ. سننتصر على الموت مرة أخرى."
وأشارت الصحيفة إلى أن "رسالة زيلينسكي تأتي بعد يومين من انقطاع الكهرباء والماء في معظم أنحاء العاصمة، كييف، لفترات طويلة، حيث سارع السكان للحصول على الإمدادات التي ستساعدهم على اجتياز فصل الشتاء وتضاؤل مخزون المواد الأساسية مثل الشموع والمولدات".
وكانت روسيا صعدت من هجماتها الصاروخية ضد أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، حيث تسعى لتدمير البنية التحتية الرئيسة وإضعاف عزم الأوكرانيين على مواصلة القتال، وإنه من غير الواضح إلى متى يمكن لروسيا الحفاظ على وتيرة الهجمات.
ضربات متلاحقة للاقتصاد الروسي
في غضون ذلك، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريراً يكشف عن حجم الضرر الذي تكبده الاقتصاد الروسي جراء العقوبات الغربية.
وجاء في التقرير أن العقوبات أصبحت تتعمق أكثر في الاقتصاد الروسي، ما أدى إلى تفاقم نقص المعدات للجيش وإعاقة قدرته على شن أي هجوم بري جديد أو حتى صناعة أسلحة جديدة.
وذكرت الصحيفة في تقريرها أن المجلس الذي أطلقه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الشهر الماضي لتنسيق الإمدادات للجيش الروسي، ناجم عن معرفته الجيدة بحجم المشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد، حيث كان "إلحاح الزعيم الروسي واضحاً".
وقال بوتين آنذاك إنه "علينا أن نكون أسرع في البت بالمسائل المتعلقة بتزويد العملية العسكرية الخاصة ومواجهة القيود المفروضة على الاقتصاد التي ،دون أي مبالغة، هي بالفعل غير مسبوقة."
وأضافت الصحيفة أن الأرقام الصادرة عن وزارة المالية الروسية الأسبوع الماضي تظهر أن الوضع ساء بشكل كبير منذ الصيف عندما بدا الاقتصاد الروسي مستقرًا، مدعومًا بالتدفق المستمر لعائدات النفط والغاز. وكشفت الأرقام أن مؤشرًا اقتصاديًا رئيسا قد انخفض بنسبة 20% في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي.
وأبلغ خبراء اقتصاد الصحيفة الأمريكية أن الحظر الغربي على واردات التكنولوجيا قد أثر على معظم قطاعات الاقتصاد الروسية.
وقالوا إن التعبئة الإجبارية للكرملين لأكثر من 300 ألف من المجندين الروس للخدمة في أوكرانيا، جنبًا إلى جنب مع رحيل العديد من المواطنين الفارين من التجنيد العسكري، قد وجه ضربة أخرى للاقتصاد.
في هذا الشأن، نقلت الصحيفة عن جانيس كلوغ، الزميلة البارزة في "المعهد الألماني للأمن والشؤون الدولية"، قولها إن إعلان بوتين في سبتمبر عن تعبئة جزئية للقوات كان بمثابة "ضربة هائلة" لمعنويات الأعمال.
وأضافت "غرقت الشركات الروسية بسبب القرار، وأصبح من الواضح أن هذا سيستمر لفترة طويلة. الآن التوقعات أسوأ بكثير مما كانت عليه خلال الصيف."
فرصة كبيرة لفنزويلا
من جهة أخرى، رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن قرار الإدارة الأمريكية بمنح الضوء الأخضر لشركة "شيفرون" التابعة للدولة بتوسيع عمليات الطاقة في فنزويلا، "فرصة كبيرة" لكاراكاس التي تكافح من أجل تحسين الاقتصاد.
وذكرت أنه بالرغم من أن الرخصة التي تم إصدارها محدودة النطاق، إلا أنها تعد بارقة أمل للرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وتشير إلى البداية المحتملة لعودة البلاد إلى سوق النفط الدولية، مشيرة إلى أن الاستثمار الأجنبي في قطاع النفط أمر يحتاجه مادورو بشدة لتحسين الاقتصاد.
وأوضحت أن الترخيص صدر ردًّا على استئناف المحادثات بين ممثلي حكومة مادورو والمعارضة الفنزويلية في المكسيك، بعد الجمود الذي امتد لأكثر من عام، حيث اتفق الجانبان على تحويل المليارات من الأموال الحكومية المجمدة في الخارج إلى صندوق إنساني تديره الأمم المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قوله إن محادثات أمس تشكل "خطوات مهمة في المسار الصحيح"، لكنه أضاف أن هناك "طريقا طويلا" يجب قطعه لحل الأزمة الاقتصادية والسياسية والإنسانية المعقدة في فنزويلا.
ولفتت إلى أن الاتفاق يعد جزءاً من تحول في إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن فنزويلا، وذلك في وقت يشهد فيه العالم نقصاً في إمدادات النفط العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وأن كاراكاس تمتلك احتياطيات نفطية هائلة، إذ إنها نمت إمكانات إنتاج الطاقة لديها على الصعيد العالمي خلال الفترة القليلة الماضية.
وأكدت أن "صفقة شركة شيفرون محدودة النطاق، وأنها صالحة لمدة ستة أشهر فقط قابلة للتجديد، وأن الاتفاقية تترك مساحة للولايات المتحدة لإلغائها إذا لم ينفذ مادورو الالتزامات الإنسانية أو التعهدات الأخرى بتقديم تنازلات مستقبلية، والتي توصل إليها مع ممثلي المعارضة".
وسيسمح اتفاق "شيفرون" للشركة بتوسيع عملياتها في عدد قليل من المشاريع التي تديرها بالفعل مع شركة النفط الفنزويلية الحكومية واستيراد النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة. وينص الاتفاق على وجه التحديد على أن شركة النفط ممنوعة من دفع أي ضرائب أو إتاوات لحكومة فنزويلا. وبدلاً من ذلك، فإن الأرباح المكتسبة ستذهب نحو سداد الدين الحكومي لشركة "شيفرون".
وقالت الصحيفة إن "الهدف الأكبر لمادورو هو أن ترفع واشنطن جميع العقوبات الأمريكية، ما يسمح له بالتعامل مع الاقتصاد العالمي، وإعادة بناء قطاع الطاقة المتهالك في فنزويلا واستعادة اقتصادها الضعيف. أما هدف واشنطن وهدف المعارضة الفنزويلية أيضاً هو دفع مادورو نحو تهيئة ظروف حرة وعادلة للانتخابات الرئاسية لعام 2024."