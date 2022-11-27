صحف عالمية: أوكرانيا مظلمة في ذكرى المجاعة.. وفرصة أمريكية كبيرة لفنزويلا

الأوكرانيون بلا كهرباء في ذكرى "هولودومور"

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الضربات الروسية المكثفة على البنية التحتية الأوكرانية تركت ملايين الأشخاص بلا كهرباء، وذلك في وقت تحيي فيه كييف ذكرى مجاعة "هولودومور" التي أودت بحياة نحو ثلاثة ملايين شخص.

وقالت السلطات الأوكرانية إن ستة ملايين شخص ما زالوا دون كهرباء حتى السبت، مشيرة إلى أنها كثفت من جهودها لإصلاح البنية التحتية الحيوية التي تضررت من الضربات الروسية في الأيام الأخيرة وتعزيز معنويات السكان الذين يعانون من انقطاع المياه والكهرباء مع انخفاض درجات الحرارة.

وتزامناً مع ذكرى المجاعة (1932 – 1933)، نقلت الصحيفة الأمريكية عن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قوله إن روسيا تستخدم تكتيكات مشابهة لتلك التي استخدمتها منذ ما يقرب من قرن من الزمان عندما حرم القادة السوفيت أوكرانيا من الطعام.

وأضاف في منشور عبر قناته الرسمية على "تليغرام"، "لقد أرادوا يومًا ما أن يدمرونا بالجوع، والآن بالظلام والبرد. لا يمكن كسرنا. نارنا لن تنطفئ. سننتصر على الموت مرة أخرى."