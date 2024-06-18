إندبندنت: محاولات المحافظين تشويه سمعة "العمال" لن تنقذهم

وتكمن المشكلة في هذا النهج الهجومي الشخصي من قبل المحافظين بأنه تمت تجربته من قبل ولم ينجح، حسب الصحيفة.

ففي الجانب المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، يبدو أن المحافظين لا يزالون يعيشون في عالم دافئ ومريح لانتخابات عام 2019، إذ إنه حتى لو كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مثيرا للانقسام إلى حد كبير، فإنه على الأقل لم يصبح فشلا مثبتا وعائقا دائما على الاقتصاد.

وكما لم يعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالمعنى الدقيق للكلمة، يشكل رصيدًا كبيرًا للمحافظين، وتذكيرهم بأن ستارمر كان يعتقد أنها فكرة سيئة ربما يجعله يبدو حكيمًا إلى حد ما. وإن رغبته في تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وجعل التجارة مع أسواقنا الأكثر أهمية ليست بالكشف السام الذي يعتقده العديد من المحافظين.

أما بالنسبة لدعم ستارمر لزعيم حزب العمال السابق كوربين، فقد قامت بيث ريجبي، في مقابلتها مع قناة سكاي نيوز، بعمل جيد في تشويهه، ومن الواضح أنه تخلى عن العديد من تعهداته وسياساته القديمة، بما في ذلك تلك التي قطعها للفوز بالقيادة. لكن النقطة المهمة هنا هي أن كل ما فعله ستارمر كزعيم كان يهدف لجر الحزب إلى الوسط، وهو بالطبع المكان الذي يتجمع فيه معظم الناخبين.

وأخيرًا، بالنسبة لسجل ستارمر كمحامي حقوقي، وكمدير للنيابة العامة، فقد تمت محاولات التشهير بالفعل، وفشلت. هذا لأنهم لا يعملون، بصرف النظر عن استنادهم إلى سوء فهم متعمد حول ما يفعله المحامون من أجل لقمة العيش، للدفاع عن الأشخاص الذين لا يحبونهم كثيرًا بالضرورة. ومن الواضح أن ستارمر ليس متعاطفًا مع الإرهابيين أو حاميًا للمتحرشين بالأطفال.

وخلص التقرير إلى القول: إذا كانت الإساءة الشخصية هي الحل للتحدي الذي يفرضه ستارمر على هيمنة حزب المحافظين، فإن خطاب جونسون كان سيقضي على زعيم حزب العمال منذ فترة طويلة.

وعلى الرغم من أن سخرية جونسون من ستارمر كانت بمثابة أداء موهوب نموذجي ومسل، إلا أنه في نهاية المطاف كان فارغًا وعقيمًا.