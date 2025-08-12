غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة على بلدة زبقين جنوبي لبنان

البيت الأبيض: ترامب سيلتقي بوتين في انكوراج ألاسكا
دونالد ترامب وفلاديمير بوتينالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
12 أغسطس 2025، 8:01 م

أكد البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا الأمريكية سيعقد في مدينة أنكوراج.

وقالت المتحدثة باسمه كارولين ليفيت إن ترامب سوف يتوجه إلى الاجتماع صباح الجمعة.

ويعتزم الرئيس الأمريكي مناقشة حرب روسيا ضد أوكرانيا مع بوتين في انكوراج.

وأكدت ليفيت أنه من المقرر إجراء محادثة فردية بين الرئيسين. ولم تقدم جدولا زمنيا محددا للاجتماع وأشارت إلى أن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد.

وتقع أنكوراج في جنوب ألاسكا، وهي أكبر مدينة في أقصى شمال الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت وزارة الخارجية في موسكو اليوم الثلاثاء أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد تشاورا قبل القمة في ألاسكا.

وقالت الوزارة إن لافروف وروبيو أعربا عن أملهما في أن تكون التفاصيل التي تم مناقشتها ناجحة.

ومع ذلك، لم يقدم البيان الموجز حول المكالمة الهاتفية تفاصيل إضافية.

ويقدم ترامب الاجتماع في ألاسكا على أنه محاولة للاقتراب من إنهاء القتال في أوكرانيا. وفي هذا السياق، تحدث عن تبادل محتمل للأراضي بين أوكرانيا وروسيا. وترفض أوكرانيا بشدة أي تنازلات تتعلق بالأراضي.

