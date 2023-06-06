تركيا.. براءة مسؤول سابق بـ"العفو الدولية" وآخرين من "الإرهاب"

قضت محكمة تركية ببراءة تانر كيليتش الرئيس المحلي السابق لمنظمة العفو الدولية وثلاثة نشطاء حقوقيين آخرين من اتهامات تتعلق بالإرهاب وإعادة المحاكمة في القضية التي طال أمدها، وفقا لما ذكرته المنظمة، اليوم الثلاثاء.

وقضت محكمة تركية في العام 2020 بالسجن لأكثر من ست سنوات بحق كيليتش، الرئيس الفخري السابق لمنظمة العفو في تركيا على خلفية اتهامات وجهت له بدعم فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة انقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان، عام 2016.

وتضمن قرار المحكمة حينها أحكاما بالسجن لمدة عامين وشهر بحق ثلاثة نشطاء حقوقيين آخرين بتهمة مساعدة منظمة إرهابية، فيما نفى النشطاء التهم الموجهة إليهم.