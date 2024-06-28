مصدر إيراني يكشف لـ"إرم نيوز" كواليس اجتماع لتشكيل تحالف بين جليلي وقاليباف

محسن رضائي خرج غاضبا

وتابع بأن الشرط الرابع الذي تقدم به سعيد جليلي مقابل الانسحاب أن يمنح له سبع وزارات على الأقل في الحكومة المقبلة التي يشكلها قاليباف في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية أمام منافسه الإصلاحي النائب مسعود بزشكيان".

وختم القيادي في التيار المتشدد قوله إن "جميع هذه الشروط رفضها قاليباف وانتهى الاجتماع دون التوصل إلى تفاهم بين المرشحين (جليلي وقاليباف)"، منوهاً إلى أن "محسن رضائي خرج من الاجتماع غاضبا لعدم التوصل إلى تفاهم بين الطرفين".

ولا تزال وسائل الإعلام المقربة من التيار المتشدد تشير إلى استمرار الجهود للتوصل إلى تفاهم بين جليلي وقاليباف بهدف الحفاظ على مكاسب "الجبهة الثورية" في هذه الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف يدعي كلا منهما بأن ظروفه أفضل من الآخر في صناديق الاقتراع، وأن انسحابهما سوف يستفيد منها المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان.