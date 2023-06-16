واشنطن تحث أنقرة على السماح بانضمام السويد إلى "الناتو"

حثت الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا على السماح بانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

جاء ذلك خلال لقاء "قصير" جمع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مع نظيره التركي الجديد، على هامش اجتماع وزراء دفاع في دول حلف شمال الأطلسي في بروكسل، اليوم الجمعة.

وقال الوزير الأمريكي أوستن، إن هدف لقائه بنظيره التركي الجديد، "كان عقد اجتماع استهلالي لتهنئته على توليه منصب وزير الدفاع".