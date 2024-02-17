روسيا تعلن اعتراض 33 طائرة أوكرانية مسيّرة

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه تم اعتراض أربع طائرات مسيرة في سماء منطقتي بيلغورود وفورونيج، وواحدة فوق كورسك، و18 فوق بريانسك، وست فوق كالوغا.

ووفقًا لحاكم فورونيج ألكسندر جوسيف، أدى حطام الطائرة المُسقطة إلى إتلاف سقف منزل في مركز المدينة، كما أبلغت السلطات المحلية عن محاولات هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية أخرى، ومع ذلك لم يُصب أحد بأذى، حسب قولها.

وتقصف القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام المناطق الوسطى والحدودية في روسيا، وتنفّذ ضربات بطائرات مسيرة في مناطق بريانسك وبيلغورود وكورسك وكالوغا وفورونيج وشبه جزيرة القرم، التي تعيش باستمرار في ظل مستوى متزايد من التهديد، وذلك ردًّا على الهجمات الروسية المتواصلة ضد المرافق الحيوية في مختلف المدن الأوكرانية.