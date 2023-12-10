الجابر يدعو إلى السرعة والمرونة وقبول الحلول الوسط للتوصل لاتفاق في "كوب28"

دعا سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، الدول المشاركة في المؤتمر، اليوم الأحد، إلى العمل بجدية أكبر والتحلي بالمرونة وقبول الحلول الوسط؛ للتوصل إلى اتفاق بشأن التعامل مع أزمة تغير المناخ، بما في ذلك طرح صياغة لأول مرة تتعلق بمستقبل الوقود الأحفوري.

جاءت دعوة الجابر خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين عند بدء المفاوضين في مناقشة بعض القضايا الأكثر إثارة للجدل في الاتفاق، مثل مستقبل الوقود الأحفوري.

وطالب الجابر الدول بتخفيف طموحها بشأن الاتفاق، معتبرا أن الفشل ليس خيارا.