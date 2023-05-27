للأسبوع 21.. مظاهرات موسعة في إسرائيل ضد حكومة‎‎ نتنياهو

شارك آلاف الإسرائيليين، اليوم السبت، في مظاهرات حاشدة ضد الحكومة عمت معظم أنحاء البلاد، وذلك للأسبوع الـ 21 على التوالي.

وكانت المعارضة الإسرائيلية دعت إلى استئناف وتوسيع المظاهرات في أنحاء البلاد ضد حكومة الائتلاف برئاسة بنيامين نتنياهو؛ احتجاجًا على تعنت الحكومة في المضي قدما بمشروع خطة التعديلات القضائية.

وبالإضافة إلى المظاهرة الرئيسية في تل أبيب "ميدان كابلان"، شهد ما يقارب 150 موقعا آخر مظاهرات ووقفات احتجاجية مماثلة ومتزامنة، منها في المدن الرئيسية مثل حيفا وعكا والقدس وبئر السبع والعديد من مفارق الطرق الرئيسية.