وعد المليون قذيفة لأوكرانيا.. هل انتهى؟
أطل رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، بتصريحات جديدة مخيبة لآمال أوكرانيا، فقد أعلن عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على تزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية بحلول مارس/آذار عام 2024، كما وعد الاتحاد سابقًا، قبيل انطلاق الهجوم المضاد صيف هذا العام.
وقال المسؤول الأوروبي، على هامش اجتماع مجلس الناتو–أوكرانيا، المنعقد في بروكسل، في تصريحات لإذاعة "فرانس إنتر": "سنفي بوعدنا، لكن الأمر سيستغرق وقتًا أطول مما نرغب.. كان من المخطط تسليم كييف مليون قذيفة بحلول آذار/مارس المقبل، لكن الآن سيستغرق الأمر بلا شك عدة أشهر أخرى".
وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، أكد أن كييف لم تتلقَ سوى 300 ألف قذيفة مدفعية، من أصل مليون، وعد بها الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أنه سيثير مسألة الإمدادات في اجتماع مجلس الناتو وأوكرانيا في بروكسل، اليوم الأربعاء.
وفيما يبرر الغرب عدم الوفاء بوعوده نتيجة "المشاكل التقنية وضرورة تنظيم الإمدادات من الشركات المنتجة"، بحسب مفوض الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلا أن هذا التأخير يشي بالعديد من الفرضيات التي تقف خلفه، وفق رأي خبراء روس.
فشل الهجوم المضاد يؤخر الدعم الغربي
ويرى الخبير في الشؤون العسكرية، ميخائيل أريستوف، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "العجز الغربي له عدة أسباب، الأول يتمثل فعليًا بالمشاكل التقنية والتفاهم مع الشركات المصنعة، وهذا ما يقوله الغرب علانية، لكن هناك سببا ثانيا وهو فشل الهجوم المضاد، ولو نجح هذا الهجوم لرأيتم مصانع حليب الأطفال في أوروبا تغيّر خطوط إنتاجها وتحولها لصناعة القذائف، لكن عدم نجاح الهجوم الأوكراني المضاد قضى على رغبة الغرب بزيادة الإمداد".
ويتابع أريستوف: "وصل الغرب لقناعة وهي أنه حتى لو ضخوا كل السلاح الممكن لكييف لن تنجح في تحقيق المطلوب منها، وبهذا يكون الغرب قد خسر كل احتياطاته من السلاح، وأرهق مصانعه العسكرية، ومدخراته المالية في الوقت نفسه، فهذا يحتاج للمليارات التي تخشى أوروبا أن تدفعها دون الحصول على نتائج ملموسة على الأرض".
ويوضح الخبير في الشؤون العسكرية أنه "في حال أنفقت أوروبا المليارات ولم تنجح كييف بحرب الاستنزاف التي تخوضها حاليًا ضد روسيا، فهذا سيرتد على الحكومات الحالية في القارة الأوروبية وحتى في الولايات المتحدة، ومستقبلها في أي انتخابات قادمة، فدافعو الضرائب سيطرحون أسئلتهم حول إنفاق الأموال، والمقامرة هنا خطرة جدًا".
شتاء قاسٍ ينتظر أوكرانيا
ويتوعد كييف فصل الشتاء بظروف ليست مواتية على عدة أصعدة، سواء العسكرية أو حتى الاجتماعية، فعسكريًا، كما يرى أريستوف، "سيكون الوضع ليس بأحسن حالاته، فعندما كانت الأرض صلبة خلال الصيف والخريف، وبكل الحشد الذي هيأته أوكرانيا، لم تستطع إحداث خرق يذكر، فكيف سيكون الوضع مع فصل الشتاء، الأمور تسير إلى انهيار الجبهة الأوكرانية، وهذا ما يتوقعه الغرب فعليًا".
ويتابع أريستوف: "الأمر الآخر هو نقص إمدادات الطاقة داخل المدن الأوكرانية، حتى البعيدة عن الجبهة، وستصل الأزمة إلى كييف نفسها، وهو ما اعترف به الرئيس الأوكراني الذي ناشد مواطنيه بترشيد استخدام الطاقة نتيجة المعارك والهجمات التي أضعفت قدرة شبكة الكهرباء إلى النصف".
ويضيف: "كل هذه الظروف أوصلت الغرب لقناعة مفادها أن لا حل عسكريًا في أوكرانيا، وربما يشهد عام 2024 مفاوضات جدية بين الغرب وروسيا للوصول إلى حل، ولكن سيسبق هذا باعتقادي عدة محاولات دعم عسكرية غربية وأمريكية، ستكون الأخيرة، وبمثابة القشة التي سيتعلق بها الغارقون في دعواتهم لاستمرار الحرب، قبل الذهاب إلى طاولة المفاوضات".