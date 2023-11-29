وعد المليون قذيفة لأوكرانيا.. هل انتهى؟

أطل رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، بتصريحات جديدة مخيبة لآمال أوكرانيا، فقد أعلن عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على تزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية بحلول مارس/آذار عام 2024، كما وعد الاتحاد سابقًا، قبيل انطلاق الهجوم المضاد صيف هذا العام.

وقال المسؤول الأوروبي، على هامش اجتماع مجلس الناتو–أوكرانيا، المنعقد في بروكسل، في تصريحات لإذاعة "فرانس إنتر": "سنفي بوعدنا، لكن الأمر سيستغرق وقتًا أطول مما نرغب.. كان من المخطط تسليم كييف مليون قذيفة بحلول آذار/مارس المقبل، لكن الآن سيستغرق الأمر بلا شك عدة أشهر أخرى".

وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، أكد أن كييف لم تتلقَ سوى 300 ألف قذيفة مدفعية، من أصل مليون، وعد بها الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه سيثير مسألة الإمدادات في اجتماع مجلس الناتو وأوكرانيا في بروكسل، اليوم الأربعاء.

وفيما يبرر الغرب عدم الوفاء بوعوده نتيجة "المشاكل التقنية وضرورة تنظيم الإمدادات من الشركات المنتجة"، بحسب مفوض الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلا أن هذا التأخير يشي بالعديد من الفرضيات التي تقف خلفه، وفق رأي خبراء روس.