هل يمهد فوز ترامب في كارولاينا الجنوبية طريقه أمام "الرئاسية"؟

قرّب فوز دونالد ترامب، في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية كارولاينا الجنوبية، السبت، الرئيس الأمريكي السابق من خوض الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة على التوالي.

وكان ترامب اكتسح منافسته نيكي هيلي، ليقترب أكثر من نيل ترشيح الحزب الجمهوري للسباق إلى البيت الأبيض، والتنافس مجددًا أمام الرئيس جو بايدن الذي ينتمي للحزب الديمقراطي.

ووفق وسائل إعلام أمريكية، فإن لولاية كارولاينا الجنوبية رمزية خاصة في السباق إلى البيت الأبيض بالنسبة للحزب الجمهوري.