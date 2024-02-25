هل يمهد فوز ترامب في كارولاينا الجنوبية طريقه أمام "الرئاسية"؟
قرّب فوز دونالد ترامب، في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية كارولاينا الجنوبية، السبت، الرئيس الأمريكي السابق من خوض الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة على التوالي.
وكان ترامب اكتسح منافسته نيكي هيلي، ليقترب أكثر من نيل ترشيح الحزب الجمهوري للسباق إلى البيت الأبيض، والتنافس مجددًا أمام الرئيس جو بايدن الذي ينتمي للحزب الديمقراطي.
ووفق وسائل إعلام أمريكية، فإن لولاية كارولاينا الجنوبية رمزية خاصة في السباق إلى البيت الأبيض بالنسبة للحزب الجمهوري.
وقالت مجلة "ذا أتلانتيك"، إن "الولاية أصبحت منذ العام 1980 بمثابة المنافسة الحاسمة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري، وهي الولاية الأكثر احتمالًا لتعيين المرشح النهائي للحزب".
وأشارت المجلة أنه منذ ذلك التاريخ "حصل المرشح الذي فاز في كارولاينا الجنوبية، على ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية باستثناء سباق واحد".
والاستثناء حصل مع المرشح الجمهوري ميت رومني، الذي خسر في الانتخابات الرئاسية العام 2012 أمام منافسه الديمقراطي الرئيس الأسبق باراك أوباما.
وكان ترامب الأوفر حظا للفوز في كارولاينا الجنوبية الواقعة في جنوب شرق البلاد، رغم قائمة التهم الجنائية الموجهة إليه، ووضع هيلي لأن الولاية هي مسقط رأسها وسبق لها الفوز هناك بمنصب الحاكم لفترتين.
وسيعزز فوز ترامب الكبير دعوات حلفائه الذين يطالبون بانسحاب هيلي، آخر منافسيه المتبقين، من السباق الانتخابي.
لكن هيلي التي فاق أداؤها التوقعات بناء على استطلاعات الرأي تصر على مواصلة حملتها على الأقل حتى يوم الثلاثاء الكبير في الخامس من مارس/ آذار عندما يدلي الجمهوريون بأصواتهم في 15 ولاية ومنطقة أمريكية واحدة، وفق ما ذكرت "رويترز".
وكان ترامب قد هيمن على جميع المنافسات الخمس التي جرت قبل ذلك وهي ولايات أيوا ونيو هامبشير ونيفادا وفي جزر العذراء الأمريكية.
ومن المقرر أن تبدأ أول محاكمة جنائية لترامب في 25 مارس/ آذار في مدينة نيويورك.
ويواجه الرئيس السابق في هذه القضية اتهاما بتزوير سجلات تجارية لإخفاء دفعات مالية قدمها لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.
ويواجه أيضا ثلاث مجموعات أخرى من التهم منها لائحة اتهام اتحادية بالتآمر لمحاولة قلب نتائج الانتخابات التي فاز فيها بايدن بالرئاسة عام 2020.