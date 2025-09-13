رغم قيود ترامب.. الصين تستورد النفط الإيراني بمستويات قياسية

كشفت بيانات تتبع ناقلات النفط أن استهلاك النفط الإيراني في الموانئ الصينية وصل إلى أعلى مستوياته منذ عودة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض في أوائل العام الجاري، وإحياء حملته للضغط الأقصى.

وتظهر أرقام من شركة كبلر لمعلومات السلع الأساسية ارتفاعاً حاداً في النفط الإيراني الذي تم تفريغه في الموانئ الصينية الشهر الماضي، في إشارة إلى أن أكبر مستورد للنفط في العالم لم يتأثر بمحاولات الولايات المتحدة فرض قيود على إمدادات طهران.

أخبار ذات علاقة تحقيقات رسمية بشأن تهريب النفط الإيراني بوثائق عراقية

وكان الارتفاع كبيراً إلى حد أن النفط الخام الإيراني غير المباع والمخزن في البحر في المياه الآسيوية، والذي كان يتراكم منذ أشهر، انخفض إلى النصف في شهر واحد فقط، في إشارة إلى زيادة الطلب، وفق تقرير لقناة "إيران إنترناشونال".

وبحسب شركة كبلر، بلغ النفط الخام الإيراني الذي تم تفريغه في الموانئ الصينية في أغسطس/آب 1.68 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23% عن يوليو/تموز.

وانخفضت المخزونات العائمة إلى 15 مليون برميل بحلول السابع من سبتمبر/أيلول، مقارنة بـ30 مليون برميل في أوائل أغسطس/آب، ومعظمها يتركز قرب ماليزيا.

ومنذ بداية العام، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 127 ناقلة نفط، إلى جانب عشرات الأفراد والشركات والشبكات المتهمة بالالتفاف على العقوبات الأمريكية على التدفقات الإيرانية، والتي تقول إنها تثري التحركات العسكرية العدوانية لطهران.

وتصف طهران العقوبات بأنها هجوم على سبل عيش شعبها ومحاولة لإخضاع سياستها للإرادة الغربية.

وتتجلى الوتيرة المحمومة للقيود الجديدة في بعض الأحيان في الإعلانات الأمريكية الجديدة شبه اليومية بشأن كيانات تقع في مرمى نيران وزارتي الخزانة والخارجية؛ بسبب مزاعم نقل النفط الإيراني.

ومع ذلك، يبدو أن تعهد الإدارة بـ "خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر" كان أقل بكثير من هدفها، كما تشير البيانات. وتعد أحجام التحميل والتفريغ للنفط الخام الإيراني أعلى من العام الماضي.

رغم التقلبات الشهرية الحادة في صادرات الموانئ الصينية، فإن الاتجاه العام يُظهر نمواً، ففي المتوسط، صرّفت الصين 1.45 مليون برميل يوميًا من النفط الخام الإيراني خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وهو ما يزيد قليلاً عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقد حدث ذلك على الرغم من إدراج واشنطن أكثر من مائة ناقلة نفط مرتبطة بعمليات التهريب الإيرانية على القائمة السوداء.

الصين تحمل المفتاح

ووفق التقرير، فإن الجهود الأمريكية لتفكيك شبكات التهريب الإيرانية ــ من خلال مراقبة عمليات النقل من سفينة إلى سفينة، والوثائق المزورة، والقنوات المالية المخفية ــ قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إبطاء تجارة طهران.

لكن يبدو أن استعداد بكين للموافقة على شراء النفط الإيراني قد حسم الموقف، فمن دون تعاون الصين، قد تُواجه استراتيجية واشنطن "للضغط الأقصى" الفشل.

استضاف رئيس الوزراء الصيني، شي جين بينغ، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى جانب رؤساء دول من روسيا وكوريا الشمالية ودول أخرى غير متحالفة مع الولايات المتحدة لحضور مؤتمر دولي وعرض عسكري هذا الشهر.

وتم تفسير هذا المشهد على نطاق واسع على أنه عرض للقوة والتحدي للتفوق الأمريكي في السياسة والتجارة العالمية، وإشارة إلى رفض الانحرافات السياسية الحادة التي اتخذتها إدارة ترامب بشأن العقوبات والتعريفات الجمركية.

ولا ينبع إصرار بكين على استيراد النفط الإيراني من نقص المعروض أو تخفيضات الأسعار فحسب، فالسوق يشهد فائضًا في المعروض، والأسعار أقل من العام الماضي.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الصادر في 11 سبتمبر/أيلول إلى أن إنتاج النفط العالمي هذا العام من المتوقع أن يرتفع بمقدار 2.7 مليون برميل يوميا، في حين سيرتفع الطلب بمقدار 700 ألف برميل يوميا فقط.

يقدر المحللون أن طهران تمنح المصافي الصينية خصومات تتراوح بين 4 و6 دولارات للبرميل لضمان استمرار تدفق النفط الخام. ومع ذلك، قد يكون إصرار الصين على تجاهل العقوبات الأمريكية بمثابة ورقة مساومة في محادثات التجارة.

منذ عودته إلى منصبه، أعاد ترامب فرض طبقات متعددة من التعريفات الجمركية على السلع الصينية، وتظهر بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي أن الواردات من الصين انخفضت بنسبة 19% على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2025.

وبالتالي، فإن رفض الصين تطبيق العقوبات النفطية الأمريكية على إيران قد يكون جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً للحصول على تنازلات من واشنطن في نزاعاتها التجارية.