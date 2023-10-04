استنفار في تايوان مع اقتراب الإعصار كوينو

اتجه الإعصار كوينو بقوة صوب جنوب تايوان، اليوم الأربعاء، حاملًا معه أمطارًا غزيرة ورياحًا قوية، وتسبب بإلغاء أكثر من 100 رحلة جوية وتوقف الأعمال والشركات والمدارس في مناطق حضرية بالأجزاء الجنوبية من الجزيرة منذ المساء.

ومن المتوقع وصول كوينو لليابسة عند ساحل تايوان الجنوبي الشرقي قرب مدينة تايتونج، صباح غد الخميس، بقوة إعصار من الفئة الثالثة، ثم يضعف لدى عبوره الطرف الجنوبي للجزيرة ودخوله مضيق تايوان.

وفي تايتونج، حاول الصيادون تأمين قواربهم في الميناء مع اكتساب الأمواج قوة إضافية بالتدريج على الساحل الشرقي للبلاد.

وشهدت العاصمة تايبيه هطول أمطار غزيرة، لكن من غير المتوقع أن تتعرَّض بشكل مباشر لتأثير الإعصار، وبقيت فيها الأعمال والمدارس تعمل كالمعتاد.

وقالت وزارة النقل إن شركات طيران تايوانية ألغت 87 رحلة محلية و25 رحلة دولية.

وبعد عبوره تايوان، من المتوقع أن يتجه الإعصار صوب إقليمي جوانجدونغ وفوجيان في جنوب الصين ثم هونج كونج، حيث من المرجح أن يضعف أكثر ليتحوَّل لعاصفة مدارية.