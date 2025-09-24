"تعويذات سياسية".. مدفيديف يسخر من تصريحات ترامب في نيويورك

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أدلى سابقا بعدد من التصريحات الحادة تجاه موسكو، سيغير لهجته قريبا على الأرجح، واصفا تصريحاته الأخيرة في نيويورك بأنها "تعويذات سياسية".

وكتب مدفيديف في قناته على "تيليغرام": "أمر ما يحدث هناك في نيويورك. دمية البانديرا النازي (في إشارة ساخرة إلى زيلينسكي) تتعاطى الكوكايين وترتجف، والبولندي (على الأرجح يشير إلى رئيس بولندا) يتعاطى سنوس (الشمة)". وتابع: "ثم لدينا ترامب الذي أطلق حزمة من التعويذات السياسية حول ضعف روسيا".

تصريحات ترامب

وعدّد مدفيديف تصريحات ترامب المزعومة: "هناك النصر النهائي لكييف، وعودة إلى الحدود السابقة، وفشل الاقتصاد العسكري الروسي، وطوابير الانتظار للحصول على البنزين، والنمر الورقي في إشارة إلى روسيا".

ومع ذلك، فإن مدفيديف مقتنع بأن ترامب "سيتراجع" عن تصريحاته، قائلا: "إنه دائما يتراجع عنها. من المحتمل أن يقترح بعد يومين على عازف البيانو الأخضر (كناية ساخرة أخرى عن زيلينسكي) توقيع وثيقة استسلام. أو السفر إلى المريخ مع إيلون ماسك الذي سيسامحه. أو فعل شيء آخر مهم للغاية يؤهله للحصول على جائزة نوبل. الأهم هو تغيير وجهة نظره بشكل جذري في مختلف القضايا باستمرار. وكل شيء سيكون على ما يرام".

وكان ترامب قد شكك عبر منشور على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال" أمس في قدرات روسيا العسكرية والاقتصادية ووصفها بأنها "نمر من ورق".

وقال إن روسيا "تقاتل بلا هدف" على مدى 3 سنوات ونصف في أوكرانيا، وأن كييف قادرة على استعادة "جميع أراضيها في حدودها الأصلية" بدعم من أوروبا والناتو، ليرد عليه الكرملين قائلا "إن روسيا ليست نمرا، بل دب، وليس هناك "دببة من ورق".