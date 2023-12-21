قانون الهجرة.. هل يكون القطرة التي ستفيض كأس الحكومة الفرنسية؟

حذّر تقرير إخباري فرنسي من أنّ استقالة مزيد من الوزراء في الحكومة الفرنسية، بعد إقرار قانون الهجرة في غرفتي البرلمان، يهدد بـ "تفجير" ما تبقى من أنصار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من جناح "يسار الوسط" في الحكومة.

واعتبر التقرير الذي نشرته إذاعة فرنسا الدولية أنّ وجود 59 صوتا معارضا أو ممتنعا عن التصويت من داخل معسكر ماكرون، في التصويت على القانون، يؤشر على وجود انقسام حقيقي داخل الأغلبية.

وتم اعتماد قانون الهجرة بشكل نهائي يوم الثلاثاء 19 ديسمبر / كانون الأول الجاري من قبل مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، وأدى التصويت إلى تقديم وزير الصحة استقالته من حكومة إليزابيث بورن بينما وضع بعض الوزراء استقالاتهم في الميزان.

ونقل التقرير عن الباحث في العلوم السياسية أوليفييه روكوان قوله، إنّ هناك احتمالا أن يترك هذا التطور أثر الصدمة في جناح ماكرون الذي يواجه خطر الانفجار، وقال إنّه "في الوقت الحالي، من الصعب معرفة ما التأثيرات وهل سنواجه توقفًا حقيقيًا للجناح الأيسر من معسكر ماكرون الذي قد يغادر السفينة"، وفق تعبيره.