قانون الهجرة.. هل يكون القطرة التي ستفيض كأس الحكومة الفرنسية؟
حذّر تقرير إخباري فرنسي من أنّ استقالة مزيد من الوزراء في الحكومة الفرنسية، بعد إقرار قانون الهجرة في غرفتي البرلمان، يهدد بـ "تفجير" ما تبقى من أنصار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من جناح "يسار الوسط" في الحكومة.
واعتبر التقرير الذي نشرته إذاعة فرنسا الدولية أنّ وجود 59 صوتا معارضا أو ممتنعا عن التصويت من داخل معسكر ماكرون، في التصويت على القانون، يؤشر على وجود انقسام حقيقي داخل الأغلبية.
وتم اعتماد قانون الهجرة بشكل نهائي يوم الثلاثاء 19 ديسمبر / كانون الأول الجاري من قبل مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، وأدى التصويت إلى تقديم وزير الصحة استقالته من حكومة إليزابيث بورن بينما وضع بعض الوزراء استقالاتهم في الميزان.
ونقل التقرير عن الباحث في العلوم السياسية أوليفييه روكوان قوله، إنّ هناك احتمالا أن يترك هذا التطور أثر الصدمة في جناح ماكرون الذي يواجه خطر الانفجار، وقال إنّه "في الوقت الحالي، من الصعب معرفة ما التأثيرات وهل سنواجه توقفًا حقيقيًا للجناح الأيسر من معسكر ماكرون الذي قد يغادر السفينة"، وفق تعبيره.
وأضاف أنّه "من المبكر معرفة ذلك، لكن من الواضح أن هذه التوترات تترك مشكلة لا يمكن حلها على الفور، ولربط هذا الجناح اليساري على المدى الطويل، ستحتاج الحكومة إلى وضع قضية على جدول الأعمال بسرعة للتصويت عليها، ويمكن أن يحفز هذا الجناح اليساري، وفي الوقت الحالي لم يتم الإعلان عن هذا الأمر أو التنبؤ به على الإطلاق".
واعتبر الباحث الفرنسي أنّ "المفتاح بالنسبة لرئيسة الوزراء هو وقف نزيف الاستقالات، وفي الوقت الحالي، هذه قضية حساسة، حيث يعتبر وزير الصحة المستقيل أوريليان روسو مقربًا من إليزابيث بورن، وسيتعين علينا أن نرى ما إذا كان الأمر سيتوقف عند هذا الحد، ربما يمكن السيطرة على الوضع، ولكن إذا كان لديك وزيران أو ثلاثة أو أربعة وزراء يعلنون استقالتهم، فسيكون من الصعب على إليزابيث بورن الاحتفاظ برئاسة هذه الحكومة"، وفق تقديره.
وقد أعلن وزيران عن استقالة محتملة هما باتريس فيرجريت وسيلفي ريتيلو، وطوال المسار التفاوضي الصعب لهذا القانون، أكدت السلطة التنفيذية أن الرأي العام كان مؤيدًا للنص، مستندة إلى الأرقام المرتفعة التي تقدمها استطلاعات الرأي.
واعتبر روكوان أنّ الحكومة تستند إلى استطلاعات الرأي لإضفاء الشرعية على النص الذي تضمن تشديدا غير مسبوق في أحكام وضوابط الهجرة، وأضاف: "نحن نعلم أن الرأي العام، عندما يتم استجوابه بانتظام وعندما يتم طرح القضية من زوايا معينة، لا سيما من قبل اليمين المتطرف، يميل إلى أن يكون بسيطاً للغاية، كما هو الحال في المواضيع الأمنية، ويريد تشديد النصوص".
لكنه أشار إلى احتمال أن تكون هناك فجوة بين بعض الاستطلاعات التي تجري على الفور وواقع وزن هذه القضية؛ الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية.