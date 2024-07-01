من صدمة اليسار إلى صعود اليمين المتطرف.. انتخابات فرنسا تُربك أوروبا

أعادت الجولة الأولى للانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا إلى الأذهان ما عاشته البلاد قبل نحو 80 عاما، وحالة الإرباك التي أصابت أوروبا بأكملها.

ومع احتمالات صعود اليمين المتطرف إلى السلطة وحصوله على النسبة الأكبر من الأصوات في الانتخابات التشريعية (33.1 %) تتضاعف حالة القلق والإرباك داخل الاتحاد الأوروبي، الذي ينظر إلى هذا التشكيل السياسي باعتباره "مناهضا للقيم الأوروبية" ولا يُبدي وفاء للاتحاد الأوروبي وسياساته.

ويتعلق الأمر بشكل أساسي بالملف الأوكراني الذي جعلت منه بروكسل ملفا فارقا في تصنيف الدول الموالية للاتحاد الأوروبي وتلك "المارقة" عنه.

ويثير صعود محتمل لليمين المتطرف إلى السلطة في فرنسا مخاوف من التراجع عن التوجهات العامة للاتحاد الأوروبي و"الانحراف" عن "القيم الأوروبية والتوجه أكثر نحو المعسكر الشرقي والتقارب مع موسكو في وقت تكافح أوروبا من أجل دعم أوكرانيا والتصدي للنفوذ الروسي.