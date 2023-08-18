مجلة أمريكية: المساعدات الإنسانية لبؤر الأزمات تحولت إلى "ورقة ضغط"

وتعتبر كل من إثيوبيا وليبيا وميانمار والسودان واليمن نماذجا للبلدان المتورطة في نزاعات طويلة الأمد والمعرضة باستمرار لتجدد العنف فيما توجد رغبة دولية قليلة لحل هذه الصراعات دبلوماسياً.

وبدلا من ذلك، ما تزال الدول المانحة الرئيسية، وفي المقام الأول الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، منغمسة في هذه الصراعات من خلال نظام المساعدات الإنسانية الدولي.

إنهاء الصراعات بدلا من إطالة أمدها

ومع استمرار الأزمات غالبًا في الأماكن التي تتمتع فيها الصين أو روسيا بنفوذ كبير، فإن الأمر متروك للجهات الفاعلة الإنسانية للتفاوض مع الأنظمة التي تحاول عمدًا عزل سكانها وتجويعهم.

واعتبرت المجلة أن الولايات المتحدة وأوروبا تتراجع في حل هذه النزاعات وتقوم فقط بتمويل العمليات الإنسانية المتعثرة والممتدة على نحو متزايد وهو ما يشكل مشكلة واضحة في هذا التحول نحو إدارة الصراع الإنساني.

وأشارت "فورين أفيرز"، إلى أن معظم المنظمات الإنسانية الدولية غير سياسية، وبالتالي فهي غير راغبة في استخدام ما لديها من نفوذ ضئيل للحد من الأزمات التي تعالجها، ولو حتى من أجل حماية المدنيين.

وتلتزم المنظمات الإنسانية الدولية بمبدأ الحياد على أمل أن يشجع ذلك المتحاربين على حماية العاملين في المجال الإنساني وتسليم المساعدات.

ومع ذلك، من الواضح بشكل متزايد أن الحياد لا يؤدي إلى "وصول مستدام" في النزاعات حيث يكون استهداف العاملين في المجال الإنساني ورفض المساعدات بمثابة تكتيك حرب.

ونوه تقرير " فورين أفيرز" بأن الدبلوماسية الإنسانية ضرورية لمعالجة معاناة المدنيين، لكنها ليست كافية على نحو متزايد لإدارة الصراعات في العالم.

وخلصت تحليل المجلة إلى أنه يجب على الدول المانحة التركيز على الدبلوماسية رفيعة المستوى لحل النزاعات، مدعومة بأدوات سياسية أخر ، بما في ذلك الروافع الاقتصادية مثل سياسة العقوبات الذكية، معتبرة أن مجرد تطبيق العقوبات الشاملة واستخدام القنوات التقليدية للمساعدات الإنسانية يميل إلى أن يكون له تأثير عكسي يتمثل في إطالة أمد التوترات وترسيخ دوافع الصراعات.

وختمت بالقول إن هدف المجتمع الإنساني الدولي هو توفير الغذاء والضمادات للمحتاجين وليس إعادة تأهيل أو تعزيز سمعة الأطراف المتحاربة، حيث يتطلب إنهاء الصراع نفوذًا سياسيًا لأن الأطراف المتحاربة عادة لا تتخلى عن السلطة مجانًا.

ويميل استخدام المفاوضات حول وصول المساعدات الإنسانية لتحقيق غايات سياسية إلى ترسيخ هياكل السلطة التي تدفع الصراع.

وينتهي الأمر بمساعدة الأطراف المتحاربة والمتبرعين من القوى العظمى بينما يعاني السكان على نطاق أوسع.

المصدر: مجلة "فورين أفيرز"