مقتل جنود روس بإطلاق نار على مركبتهم في قره باغ

أكدت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأربعاء، مقتل عدد من جنود قوات حفظ السلام الروسية بعد إطلاق النار على مركبتهم في إقليم ناغورني قره باغ.

وجاء في منشور للوزارة على قناتها على تطبيق تلغرام: "أثناء عودتها من نقطة مراقبة تابعة لقوات حفظ السلام الروسية في قرية دجانياتاغ، تعرضت سيارة تقل عسكريين روسا لإطلاق نار من أسلحة خفيفة".

وتابعت: "نتيجة لإطلاق النار قُتل العسكريون الروس الذين كانوا في السيارة".

وأوضحت وزارة الدفاع أن "ممثلي جهات التحقيق الروسية والأذربيجانية يعملون على الفور لتوضيح كافة ملابسات الحادث".

ولم تحدد الوزارة عدد الجنود الذين قُتلوا جراء الحادث.

يأتي هذا التطور في الوقت الذي قالت فيه أذربيجان إنها تريد "إعادة دمج سلمية" لجيب ناغورني قره باغ داخل أراضيها و"تطبيع" العلاقات مع أرمينيا، متعهدة بضمان ممر "آمن" للانفصاليين الأرمن الذين استسلموا إثر هجوم شنّته باكو واستمر 24 ساعة.

وقال حكمت حاجييف، مستشار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في مؤتمر صحافي: "تهدف أذربيجان إلى إعادة الإدماج السلمي للأرمن في قره باغ، وتدعم أيضًا عملية التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان".

وتعهّد المسؤول الأذربيجاني أن توفر بلاده ممرا "آمنا" للمقاتلين الانفصاليين الأرمن.