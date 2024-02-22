صناديق الاقتراع.. سلاح عرب أمريكا لـ"معاقبة" بايدن

وتقول الشابة للمصلين الخارجين من المسجد بعد صلاة الجمعة "صوتوا لفلسطين وليس لبايدن". ويرد أشخاص عدة من بينهم "بالتأكيد".

سمراء لقمان هي من المسؤولين في حملة "تخلوا عن بايدن" (Abandon Biden) في ميشيغن إحدى الولايات الرئيسة التي ترجح نتيجة الانتخابات الرئاسية، وحيث لكل صوت وزن.

وتؤكد الناشطة اليمنية الأصل، أن الرئيس الديمقراطي "ليس فقط متواطئًا في الإبادة، بل يرتكب الإبادة ويمولها" من خلال توفير المساعدة لإسرائيل.

في 2020، فاز بايدن في ولاية ميشيغن في مواجهة الجمهوري دونالد ترامب. إلا ان استطلاعًا للرأي أظهر قبل فترة قصيرة أن بايدن يتخلف عن خصمه هذه السنة.

بايدن "أبدا"

وتحث لقمان الناخبين على عدم اختيار بايدن خلال الانتخابات التمهيدية الديمقراطية في الـ27 من شباط/فبراير في ميشيغن بل التصويت بورقة بيضاء أو كتابة "فلسطين حرة" على البطاقة.

ويؤكد عباس علوية الناطق باسم "انصتوا إلى ميشيغن" (Listen to Michigan) لوكالة فرانس برس "الهدف هو ممارسة الضغط على الرئيس لكي يطالب بوقف إطلاق نار دائم" وأن نظهر له أن الناخبين الذين أسهموا في فوزه يمكنهم سحب دعمهم له.

هذه المبادرة التي وجهت نداء لمقاطعة بايدن خلال الانتخابات التمهيدية شكلها كثيرون من بينهم ليلى العبد شقيقة النائبة الديمقراطية عن ميشيغن رشيدة طليب الفلسطينية الأصل.

ويقول خبير الشؤون الإستراتيجية الديمقراطي، المولود في لبنان والذي كان مدير مكتب نواب يساريين في واشنطن لسنوات عدة "ضمن هذه المجموعة، تضرر الكثير من الناس مباشرة بالحرب".