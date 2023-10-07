زعماء الاتحاد الأوروبي: الدول الراغبة بالانضمام بحاجة لتغييرات كبيرة

أعلن زعماء الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تأييدهم لضم أعضاء جدد إلى التكتل، لكنهم لم يحددوا موعدا لذلك، فيما حذروا الدول المرشحة، مثل أوكرانيا، من أنه لن تكون هناك طرق مختصرة.

وفي قمة بمدينة غرناطة الإسبانية، قال زعماء الاتحاد المؤلف من 27 دولة إن توسيع التكتل "استثمار في السلام والأمن والاستقرار والرخاء".

لكنهم قالوا أيضا إن التكتل والدول الراغبة في الانضمام إليه، مثل أوكرانيا ومولدوفا ودول غرب البلقان، ستكون بحاجة إلى إجراء تغييرات كبيرة لتكون جاهزة للانضمام إلى الاتحاد.

وذكروا في بيان: "يتعين على الطامحين في العضوية أن يكثفوا جهودهم الإصلاحية، وبالأخص في مجال سيادة القانون".