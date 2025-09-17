إيران تجري مباحثات مع الترويكا الأوروبية لتجنب العقوبات

يجري وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الأربعاء، مباحثات هاتفية مع نظيرهم الإيراني عباس عراقجي، بحسب "فرانس برس".

أخبار ذات علاقة إعادة فرض عقوبات الترويكا.. إيران أمام "مأزق" سياسي واقتصادي

وتأتي المباحثات لمناقشة ملف طهران النووي، مع قرب انقضاء المهلة التي حددتها الأطراف الأوروبية لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي.

وقال المصدر: "قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي إطار النقاشات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني، يتباحث وزراء خارجية الترويكا الأوروبية مع وزير الخارجية الإيراني"، مشيرا الى أن هذا الاتصال مقرر عند الساعة 9,45 بتوقيت غرينيتش.

ومن جهته أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي الأربعاء، أن عراقجي سيجري اتصالا هاتفيا مع نظرائه من فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم.

وفي شأن آخر، قال بقائي إن واشنطن فرضت قيودا مشددة على إصدار تأشيرات الدخول للوفود الإيرانية المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.

ووصف بقائي هذه الإجراءات بأنها "غير مسبوقة" وتشكل خرقاً واضحاً لالتزامات الولايات المتحدة باعتبارها الدولة المضيفة لمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وأضاف أن "بعض التأشيرات صدرت، لكننا لا نزال ننتظر معلومات أوفى من زملائنا في نيويورك وجنيف قبل اتخاذ قرار بشأن تشكيلة الوفد وكيفية المشاركة".

وأكد أن إيران ستستفيد من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية لعرض مواقفها والتشاور مع الأطراف الإقليمية والدولية بشأن الملفات الساخنة، لاسيما القضية النووية ومسألة إعادة فرض قرارات مجلس الأمن الملغاة.

أخبار ذات علاقة وزير أمريكي: يتعين تفكيك برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم بالكامل

وانتقد بقائي ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير الأمريكية"، قائلاً: "على عكس واشنطن وحلفائها الذين جعلوا من الإرهاب أداة مشروعة للتخلص من خصومهم، فإن إيران ترفض هذه الممارسات بشكل قاطع".