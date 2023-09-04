أردوغان: رسالة مهمة ستصدر بعد المحادثات مع بوتين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "رسالة مهمة للغاية" سيتم توجيهها للعالم بشأن اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود عقب لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان لإجراء محادثات في منتجع سوتشي، قائلًا إنهما سيناقشان الوضع في أوكرانيا، وإن روسيا منفتحة على إجراء محادثات بشأن اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود الذي انسحبت منه موسكو في يوليو/ تموز.

وقال أردوغان، إن ممر تصدير الحبوب الأوكرانية هو القضية الأبرز في محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم، وإن الرسالة التي ستصدر بعد الاجتماع ستكون مهمة للغاية.

وذكر الرئيس التركي في مستهل اللقاء مع بوتين، أن "أهم خطوة يتطلع إليها الجميع في علاقات تركيا وروسيا اليوم هي ممر الحبوب". وتابع أن الرسالة التي ستخرج في نهاية الاجتماع "ستكون خطوة مهمة للغاية، خاصة للدول الأقل نموًا في أفريقيا".