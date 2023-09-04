أردوغان: رسالة مهمة ستصدر بعد المحادثات مع بوتين
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "رسالة مهمة للغاية" سيتم توجيهها للعالم بشأن اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود عقب لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان لإجراء محادثات في منتجع سوتشي، قائلًا إنهما سيناقشان الوضع في أوكرانيا، وإن روسيا منفتحة على إجراء محادثات بشأن اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود الذي انسحبت منه موسكو في يوليو/ تموز.
وقال أردوغان، إن ممر تصدير الحبوب الأوكرانية هو القضية الأبرز في محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم، وإن الرسالة التي ستصدر بعد الاجتماع ستكون مهمة للغاية.
وذكر الرئيس التركي في مستهل اللقاء مع بوتين، أن "أهم خطوة يتطلع إليها الجميع في علاقات تركيا وروسيا اليوم هي ممر الحبوب". وتابع أن الرسالة التي ستخرج في نهاية الاجتماع "ستكون خطوة مهمة للغاية، خاصة للدول الأقل نموًا في أفريقيا".
وبحسب وكالة "الأناضول"، أوضح أردوغان أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وروسيا يبلغ حاليًا 62 مليار دولار، وأنه يطمح برفع الرقم ليصل إلى 100 مليار دولار.
وأضاف: "اللقاء المرتقب لرئيسي البنك المركزي التركي والروسي يحظى بأهمية بالغة من حيث المضي نحو استخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية".
وصرح بأن أعمال إنشاء محطة "أق قويو" للطاقة النووية في تركيا مستمرة بشكل جيد للغاية، مبينًا أن المحطة ستوفر قرابة 25 ألف فرصة عمل.
من جهته، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن الشق الأول من محادثات الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان كان بناء للغاية.
وبشكل منفصل، نقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن بيسكوف القول، إنه من غير المتوقع التوقيع على أي وثائق في ختام المحادثات.