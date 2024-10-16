مسؤولون أمريكيون يحددون موعد الرد الإسرائيلي على إيران

توقع مسؤولون أمريكيون، أن ترد إسرائيل على الهجوم الإيراني قبل تاريخ الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر أن "الجدول الزمني ومعايير الرد الإسرائيلي على إيران كانت موضع نقاش مكثف داخل الحكومة الإسرائيلية، ولا ترتبط بشكل مباشر بتوقيت الانتخابات الأمريكية".

وأضافت: "يبدو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - الذي وصفه كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية بأنه متناغم للغاية مع السياسة الأمريكية - حساسًا للغاية لأي تداعيات سياسية محتملة لأفعال إسرائيل في الولايات المتحدة".

ويوافق الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، التي يتوقع أن تؤثر في الحرب الدائرة بالمنطقة.

والثلاثاء، أعلن البنتاغون وصول قوات أمريكية إلى تل أبيب في إطار عملية نشر نظام "ثاد" المضاد للصواريخ في إسرائيل، في خطوة ستساعد على حماية حليفة واشنطن لكنها تزيد من انخراط الولايات المتحدة في النزاع.

ومن شأن المنظومة أن تعزز دفاعات إسرائيل في حال هاجمتها طهران مجددا.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء الثلاثاء، أن بلاده مستعدة لرد "حازم" إذا هاجمت إسرائيل بلاده.

وأطلقت إيران، حوالى 200 صاروخ باتّجاه إسرائيل في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، ردا على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وجنرال إيراني في ضاحية بيروت الجنوبية.