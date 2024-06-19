الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين رويترز

اتفاق بين بوتين وكيم على التعاون "في حالة العدوان"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن اتفاق الشراكة بين روسيا وكوريا الشمالية ينص على المساعدة المتبادلة في حالة العدوان على أي منهما.

وجاءت تصريحات بوتين في أعقاب توقيعه والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اتفاق شراكة استراتيجية بعد محادثاتهما في بيونغ يانغ، كما أفادت وسائل الإعلام الروسية.

وأضاف الرئيس الروسي: "نحرص على رفع العلاقات مع بيونغيانغ إلى مستوى جديد".

خلال مراسم استقبال الرئيس الروسي
خلال مراسم استقبال الرئيس الروسي وسائل إعلام روسية

وقال كيم إن اتفاقية المساعدة المتبادلة مع روسيا "دفاعية بحتة".

وأوردت تقارير لوكالات أنباء روسية، أن بوتين وكيم أنهيا محادثات ثنائية استمرت نحو ساعتين.

استقبال حافل للرئيس الروسي في بيونغ يانغ
استقبال حافل للرئيس الروسي في بيونغ يانغوسائل إعلام روسية

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين الأربعاء، أن روسيا وكوريا الشمالية لن تقبلا "بابتزاز" الغرب و"إملاءاته" فيما يواجه البلدان عقوبات دولية واسعة.

روسيا
كوريا الشمالية

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com