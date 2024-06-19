اتفاق بين بوتين وكيم على التعاون "في حالة العدوان"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن اتفاق الشراكة بين روسيا وكوريا الشمالية ينص على المساعدة المتبادلة في حالة العدوان على أي منهما.

وجاءت تصريحات بوتين في أعقاب توقيعه والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اتفاق شراكة استراتيجية بعد محادثاتهما في بيونغ يانغ، كما أفادت وسائل الإعلام الروسية.

وأضاف الرئيس الروسي: "نحرص على رفع العلاقات مع بيونغيانغ إلى مستوى جديد".