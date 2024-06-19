اتفاق بين بوتين وكيم على التعاون "في حالة العدوان"
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن اتفاق الشراكة بين روسيا وكوريا الشمالية ينص على المساعدة المتبادلة في حالة العدوان على أي منهما.
وجاءت تصريحات بوتين في أعقاب توقيعه والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اتفاق شراكة استراتيجية بعد محادثاتهما في بيونغ يانغ، كما أفادت وسائل الإعلام الروسية.
وأضاف الرئيس الروسي: "نحرص على رفع العلاقات مع بيونغيانغ إلى مستوى جديد".
وقال كيم إن اتفاقية المساعدة المتبادلة مع روسيا "دفاعية بحتة".
وأوردت تقارير لوكالات أنباء روسية، أن بوتين وكيم أنهيا محادثات ثنائية استمرت نحو ساعتين.
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين الأربعاء، أن روسيا وكوريا الشمالية لن تقبلا "بابتزاز" الغرب و"إملاءاته" فيما يواجه البلدان عقوبات دولية واسعة.