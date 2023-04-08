بايدن وهاريس يتدخلان بعد عزل نائبين أسودين في تينيسي

انخرط الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس في معركة سياسية شرسة هزت ولاية تينيسي، مرتبطة بالجدل حول حيازة الأسلحة والاتهامات بالعنصرية.

وأجرى بايدن اتصالا هاتفيا الجمعة، مع ثلاثة نواب ديمقراطيين من ولاية تينيسي، من بينهم أمريكيان أسودان عُزلا من البرلمان المحلي بسبب مشاركتهما في احتجاج على تفشي العنف المسلّح، بحسب البيت الأبيض.

وقبل أن يدعوهم الرئيس للحضور "قريباً" إلى البيت الأبيض، "شكرهم" على دعواتهم لحظر البنادق الهجومية و"الدفاع عن القيم الديمقراطية".