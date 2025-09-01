بسبب سياسة ترامب.. تحذيرات من تدمير القطاع الصحي الأمريكي

أعرب مدراء سابقون في قطاع الصحة الأمريكية، يوم الأحد، عن قلقهم من خطر "تدمير" سياسة الصحة العامة، خصوصاً التلقيح، من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب المتهمة بـ"إضفاء طابع أيديولوجي" على العلم وتسييسه.

وفي مواجهة الصراع المفتوح بين "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" (CDC)، ووزير الصحة روبرت كينيدي جونيور، المعروف بمواقفه المناهضة للقاحات، دعا السيناتور بيرني ساندرز الوزير للاستقالة.

واندلع خلاف بين روبرت كينيدي جونيور ووكالة الصحة الوطنية التي يشرف عليها، منذ إعلان وزارته هذا الأسبوع إقالة المديرة سوزان موناريز بعد أقل من شهر على توليها مهامها، بحسب "فرانس برس".

وأقدم رئيس قسم سياسة التطعيم ومكافحة أمراض الجهاز التنفسي في "سي دي سي"، دميتري داسكالاكيس، على الاستقالة، وحذا حذوه عدد من كبار المسؤولين.

وقال الطبيب داسكالاكيس لشبكة "ABC News": "أشعر بالقلق منذ أشهر"، مضيفاً: "لم أتخيل قط أن الخط الفاصل بين العلم والأيديولوجيا سينهار تماماً".

بدوره، أفاد محامي موناريز بأنها رفضت "المصادقة على توجيهات غير علمية وخطيرة" طلبها وزير الصحة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن البيت الأبيض سيعيّن جيم أونيل، الذراع اليمنى لروبرت كينيدي جونيور، والممول السابق لقطاع التكنولوجيا، مديراً بالإنابة خلفاً لموناريز.

وقال داسكالاكيس إن "عدم وجود مسؤول علمي على رأس مراكز (سي دي سي) يعني أننا لن نتمكن من التفاوض مع وزارة الصحة لتطبيق سياسة صحية عامة فعّالة".

والأسوأ بالنسبة إلى توم فريدن، الذي أدار مراكز "سي دي سي" بين عامي 2009 و2017 خلال ولايتي الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، أن "الصحة العامة تتعرض لهجوم".

وقال لشبكة "CNN" عن موناريز التي عيّنها كينيدي قبل أسابيع: "ما نشهده غير مسبوق.. لم يسبق أن أقيل مسؤول عن مراكز سي دي سي".

وأضاف فريدن "لم يعد ممكناً أن نثق بما يصدر عن وزارة الصحة أو مراكز سي دي سي".

وندد بـ"الضرر الجسيم الذي لحق بحملة مكافحة التدخين والتقدم المحرز لتحسين نوعية مياه الصنابير"، فضلاً عن "تفكيك البنية التحتية للتلقيح".

وختم: "يدمرون وسائلنا الحمائية في مجال الصحة.. أصبحنا أقل حماية".

وأكد سلفه، الرئيس بالإنابة لوكالة الصحة في العام 2009، ريتشارد بيسر، عبر شبكة "ABC News"، أن "الدور الحاسم لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في حماية الأمريكيين في مواجهة أي تهديد صحي".

وأعرب عن خشيته "مما سيحدث في البلاد عندما نواجه حالة طوارئ صحية عامة، إما زلزال هائل أو عامل معدٍ، أو للأسف، جائحة".

من جهته، اتهم السيناتور المستقل بيرني ساندرز وزير الصحة بأنه "يعرّض صحة الأمريكيين للخطر في الوقت الحالي وفي المستقبل".

وقال في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "عليه أن يستقيل".