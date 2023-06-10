رئيس الوزراء الكندي يزور كييف لإبداء الدعم

وصل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم السبت، إلى كييف، في زيارة لإبداء الدعم، في وقت تستعد فيه أوكرانيا، التي تتعرض لضربات جوية متكررة لشن هجوم مضاد كبير على القوات الروسية.

وقدم رئيس الوزراء الكندي، التحية أمام موقع تذكاري وسط كييف لأرواح الجنود الأوكرانيين الذين قُتلوا خلال مواجهة القوات المدعومة من روسيا منذ عام 2014.