مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة سيزور تركيا وسوريا لتقييم الاحتياجات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الخميس، إن مسؤول المساعدات بالمنظمة، مارتن جريفيث، سيزور غازي عنتاب في تركيا، وحلب ودمشق في سوريا مطلع الأسبوع المقبل؛ لتقييم الاحتياجات والاطلاع على أفضل سبل تعزيز الدعم من جانب الأمم المتحدة.