مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة سيزور تركيا وسوريا لتقييم الاحتياجات
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الخميس، إن مسؤول المساعدات بالمنظمة، مارتن جريفيث، سيزور غازي عنتاب في تركيا، وحلب ودمشق في سوريا مطلع الأسبوع المقبل؛ لتقييم الاحتياجات والاطلاع على أفضل سبل تعزيز الدعم من جانب الأمم المتحدة.
ودعا غوتيريس أيضا لوصول المزيد من المساعدات إلى شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة.
وقال غوتيريس للصحفيين في نيويورك: "الطرق مدمرة والناس يموتون، حان الوقت لاستكشاف جميع السبل الممكنة لتوصيل المساعدات والأفراد إلى جميع المناطق المتضررة، يجب أن نضع الناس أولا".