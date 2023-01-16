تعهد بالاستعداد للحرب.. ما أبرز تحديات رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد؟

وتسلم هاليفي منصبه الجديد، خلال مراسم تبادل مع رئيس الأركان السابق أفيف كوخافي، وجرت بحضور وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق ما أكد بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.

وتنتظر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد العديد من التحديات الأمنية والعسكرية السياسية، خاصة في ظل حكومة نتنياهو، التي منحت جزءا من صلاحيات الجيش لوزراء من الأحزاب اليمينية.

مسؤولية حاسمة

وفي أول تصريح له، قال هاليفي إن "العديد من التهديدات المختلفة لا تزال تتطور من حولنا، ابتداءً من معضلة إيران التي تتحمل إسرائيل مسؤولية حاسمة في تقييم حلها، وصولا للحدود الشمالية، وقطاع غزة، والتحديات بالضفة الغربية".

وأضاف: "ردنا على التهديدات هو ميزتنا الأمنية، وأوجه شكرا خاصا للواء أفيف كوخافي على السنوات التي عملت فيها معه، وبذل فيها قصارى جهده من أجل أمن إسرائيل. وسيتم الحفاظ على ما بناه اللواء كوخافي".

وتابع هاليفي: "سنجهر الجيش الإسرائيلي للحرب على الساحات البعيدة والقريبة، وسنوسع التجنيد في صفوف القوات من جميع طبقات السكان، وسنقوي جيش الاحتياط ونبقي جيشا إسرائيليا واحدا، بعيدا عن أي اعتبار آخر غير الأمن".

من هو هاليفي؟

هاليفي من مواليد العام 1967 يبلغ عمره (54 عاما)، وشغل العديد من المناصب العسكرية أبرزها: رئيس الاستخبارات العسكرية (أمان) منذ أيلول/ سبتمبر 2014، وقائد الكلية الدولية للقيادة والأركان، وقائد فرقة الجليل العسكرية، وقائد ماتكال ولواء المظليين.

وبدأ هاليفي عمله في الجيش الإسرائيلي عام 1985، وكان ضمن وحدة نحال، ثم تطوع في كتيبة المظليين المحمولة جوا في الوحدة ذاتها، في حين درس خلال خدمته العسكرية الفلسفة وإدارة الأعمال، وحصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد الوطنية.

وشارك هاليفي في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 2008/2009، وكان حينذاك قائدا للواء المظليين ومسؤولا مساعدا في كتيبة المدرعات، وكان يتولى مسؤولية المعارك في شمال قطاع غزة، وكانت مهمته الرئيسة حينذاك الوصول للمناطق التي تنطلق منها الصواريخ.