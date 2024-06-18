إصابة جنود كوريون شماليون بانفجار لغم قرب الحدود مع الجنوب (صور)

أصيب عدد من جنود الجيش الكوري الشمالي، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار لغم، قرب الحدود مع كوريا الجنوبية، وفق وكالة "يونهاب".

وقالت الوكالة إن عدداً من الجنود الكوريين الشماليين، المتمركزين قرب الحدود مع كوريا الجنوبية، أصيبوا بجروح إثر انفجار لغم أرضي.

وأتى هذا التوغل قبل وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتوقع الثلاثاء إلى كوريا الشمالية في زيارة دولة.

ومنذ أشهر تعمل كوريا الشمالية على تفكيك الطرقات وخطوط السكك الحديد التي كانت تربطها بالجنوب عندما كانت العلاقة بين البلدين أفضل.