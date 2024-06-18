إصابة جنود كوريون شماليون بانفجار لغم قرب الحدود مع الجنوب (صور)
أصيب عدد من جنود الجيش الكوري الشمالي، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار لغم، قرب الحدود مع كوريا الجنوبية، وفق وكالة "يونهاب".
وقالت الوكالة إن عدداً من الجنود الكوريين الشماليين، المتمركزين قرب الحدود مع كوريا الجنوبية، أصيبوا بجروح إثر انفجار لغم أرضي.
وأتى هذا التوغل قبل وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتوقع الثلاثاء إلى كوريا الشمالية في زيارة دولة.
ومنذ أشهر تعمل كوريا الشمالية على تفكيك الطرقات وخطوط السكك الحديد التي كانت تربطها بالجنوب عندما كانت العلاقة بين البلدين أفضل.
وقال مسؤول في هيئة الأركان الكورية الجنوبية إن الجنود كانوا يزرعون الألغام على طول الحدود وتكبدوا "خسائر عدة نتيجة انفجار الغام متكررة أثناء العمل".
وأضاف أن "جيش الشمال يقوم أيضاً بتعزيز التحصينات من جانبه من الحدود من خلال زرع ألغام وبناء حواجز جديدة مضادة للدروع وقطع الأشجار على مساحات شاسعة".
وأردف: "يبدو أن نشاطات كوريا الشمالية هي تدابير تهدف إلى تعزيز السيطرة الداخلية ولا سيما من خلال منع القوات الكورية الشمالية والكوريين الشماليين من الفرار إلى الجنوب".
وفي ثاني توغل هذا الأسبوع، عَبَر العشرات من الجنود الكوريين الشماليين، لفترة وجيزة، الحدود "شديدة التحصين" مع الجنوب، لكنهم تراجعوا بعد أن أطلق الجيش الكوري الجنوبي طلقات تحذيرية.
ففي التاسع من حزيران/يونيو، توغل عدة عسكريين من كوريا الشمالية داخل الأراضي الكورية الجنوبية لفترة وجيزة وتراجعوا بعد وإطلاق نار تحذيري من الجانب الكوري الجنوبي.
ويشير خط ترسيم الحدود إلى خط السيطرة بين الكوريتين اللتين ما تزالان في حالة حرب.