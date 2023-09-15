"نيويورك تايمز": إعصار "دانيال" مشهد من فيلم هوليودي عن الكوارث

سلّطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على تردي جهود الإنقاذ وسوء تنظيم عمليات الإغاثة في ليبيا عقب كارثة الإعصار "دانيال" الذي ضرب البلاد وخلف دمارًا هائلًا قبل أيام.

ونقلت الصحيفة شهادات حية من بعض المتطوعين في فرق الإغاثة الدولية التي قدمت إلى درنة، والذين وصفوا الأوضاع بأنها مأساوية، وأقرب لأن تكون "مشهدًا من فيلم هوليودي عن الكوارث".

وأكد علي الشنطي الذي وصل إلى مدينة درنة المنكوبة، الأربعاء، ضمن قافلة مساعدات نظمها هو وأصدقاؤه، إن ما رآه عند وصوله بدا وكأنه "جزء من فيلم عن الكوارث في هوليوود".