تقرير: أزمة ثقة متزايدة تُهدد قدرة استجابة الأمم المتحدة للأزمات

وأشار التقرير إلى أن أزمة الثقة بدأت تحديدًا بين العرب والأمم المتحدة منذُ عام 1947 عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، لكن ما أعقب ذلك كان ينتهي دومًا بـ"فيتو" أمريكي يوقف أي قرارات لصالح العرب والفلسطينيين وتدعم إسرائيل.

ولفت إلى النقاش المألوف الذي دار في الأمم المتحدة في الأسابيع التي تلت هجوم حماس على إسرائيل في الـ7 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيثُ منعت الولايات المتحدة مجلس الأمن من الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنها لم تتمكن من إيقاف قرار صدر في أواخر أكتوبر/تشرين الأول بأغلبية كبيرة في الجمعية العامة يطالب بـ "هدنة إنسانية".

وأكد أن الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، فضلاً عن التوترات بين الصين والولايات المتحدة، تجعل التعاون الدولي أكثر صعوبة وتشير إلى مشاكل قادمة، مرجحًا أن يستمر الانقسام الدبلوماسي ونقاط الضعف العملياتية، التي تعاني منها المنظمة الآن أو تتفاقم مع اتساع الانقسامات العالمية.