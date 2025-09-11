logo
روسيا تعلن إسقاط 17 مسيرة أوكرانية

جندي أوكراني يطلق طائرة مسيرةالمصدر: رويترز
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 17 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي ست مقاطعات روسية خلال الليل, وفق وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، "خلال الليلة الماضية اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 17 طائرة أوكرانية مسيرة".

وأضاف البيان أنه "تم إسقاط 6 طائرات مسيرة فوق مقاطعة فورونيغ، و5 فوق مقاطعة بيلغورود، و2 فوق كل من مقاطعتي بريانسك وكورسك، وواحدة فوق مقاطعة ليبيتسك، وأخرى فوق مقاطعة تومبوف".

ويوم أمس، أعلنت السلطات في منطقة بيلغورود أن مراكز التسوق ستغلق مؤقتًا، وسيتم نقل التعليم في المدارس عبر الإنترنت وسط هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية.

وكتب حاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف جلادكوف، في رسالة على "تيليغرام": "بسبب الوضع التشغيلي، فإننا نعلق مؤقتًا تشغيل مراكز التسوق الكبيرة".

وتتعرض المناطق الحدودية الروسية، خصوصًا بيلغورود، لهجمات أوكرانية شبه يومية؛ ما دفع السلطات منذ أغسطس/آب 2024 إلى فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" وتصنيف الوضع في المنطقة كحالة طوارئ على المستوى الفيدرالي.

