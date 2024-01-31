رحلات سيناتور أمريكية تكلف دافعي الضرائب ربع مليون دولار
كلفت رحلات السيناتور الأمريكية كيرستن سينما، دافعي الضرائب أكثر من ربع مليون دولار؛ ما أثار تساؤلات وانتقادات، بحسب تقرير نشره موقع "ديلي بيست" الأمريكي.
وسلط التقرير الضوء على السيناتور التي تستخدم الطيران الخاص، على حساب أموال دافعي الضرائب، مشيرًا إلى عدد من الملاحظات على سلوكها الإسرافي.
وقال الموقع، إنه ليس سرًّا أن السيناتور سينما (عن ولاية أريزونا) تحب الطيران الخاص، فقد تبيَّن أن حملتها أنفقت ما يقرب من 70 ألف دولار على الرحلات الجوية المستأجرة على مدى السنوات الأربع الماضية.
وأضاف، أنه ما لم يتم الإبلاغ عنه هو أن سينما تستخدم مصدر تمويل مختلفًا، تمامًا، لتغطية تكاليف طيرانها الخاص وهو: "أموال دافعي الضرائب".
ونقل التقرير أن "سينما أنفقت منذ عام 2020، ما يقرب من 210 آلاف دولار من ميزانية مكتبها في مجلس الشيوخ الأمريكي على رحلات طيران مستأجرة خاصة لها ولموظفيها، وفقًا للسجلات المتاحة للعامة، وهو مبلغ مرتفع للغاية".
وأوضح أنه وبالنظر إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لديهم ميزانيات سنوية محدودة لتمويل عملياتهم، فإن استخدام السيناتور سينما للرحلات الجوية الخاصة يثير أيضًا تساؤلات عن سبب إعطاء الأولوية لهذه النفقات على المهام الأساسية الأخرى لمكتبها في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وحجزت سينما ما لا يقل عن 11 رحلة بطائرات خاصة منذ عام 2020، منها خمسٌ في عام 2023، عندما أنفقت 116 ألف دولار على السفر الجوي المستأجر.
ووفقًا للتقارير، تم تخطيط جميع الرحلات الجوية تقريبًا للسفر داخل ولاية أريزونا، إذ قامت السيناتور والعديد من موظفيها بزيارات لبضع مدن وبلدات أمريكية في جميع أنحاء الولاية في رحلات تستغرق يومًا أو يومين.
وأشار الموقع إلى أن زميل السيناتور سينما في الولاية السناتور مارك كيلي (ديمقراطي من أريزونا)، لم يستخدم قط ميزانية مجلس الشيوخ الخاصة به في رحلات جوية مستأجرة خاصة، رغم أنه يسافر بانتظام إلى الأماكن ذاتها، في الولاية التي تسافر إليها سينما.
ويتلقى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ميزانيات سنوية ممولة من دافعي الضرائب الأمريكيين ويتم منح أعضاء المجلس، في أغلب الأحيان، سلطة تقديرية كبيرة لإنفاق هذه الأموال بالطريقة التي يرونها مناسبة.
وأفاد الموقع بأن ميزانيات أعضاء مجلس الشيوخ محدودة، كما إن الطيران الخاص مكلف للغاية.
وفي عام 2023، بلغت ميزانية السيناتور سينما السنوية 4.1 مليون دولار، وهو المبلغ الذي يجب أن يغطي كل نفقات مكتبها، بما في ذلك رواتب موظفيها، وسفرها الأسبوعي بين أريزونا وواشنطن، واللوازم المكتبية، وكل ما يَلزم.
ونقل الموقع عن جوردان ليبويتز، من مجموعة المراقبة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق" في واشنطن، قوله "إن استخدام السيناتور سينما لأموال دافعي الضرائب بهدف تمويل رحلاتها الجوية الخاصة يستحق التدقيق مِن قِبل مَن انتخبوها".
ويفيد الموقع، بأن الناخبين الأمريكيين عادة ما يحكمون بقسوة على السياسيين الذين يسافرون بالطائرات الخاصة - حتى ولو كان ذلك على حسابهم الخاص- وهو ما حدث مع السيناتور السابقة كلير مكاسكيل (ديمقراطية من ولاية ميسوري)، التي أصبح استخدامها للطائرات، سببًا في هزيمتها في عملية إعادة انتخابها عام 2018.
وفي العام الماضي، قالت "ديلي بيست" إن حملة سينما ومكتبها دفعا مئات الآلاف من الدولارات كنفقات أمنية لمقاول واحد، على علاقة شخصية بالسيناتور، وهو الترتيب الذي أثار تساؤلات حول أخلاقية ذلك.
وذكر الموقع أن حملة سينما أنفقت مبالغ كبيرة على السلع الفاخرة بما في ذلك أكثر من 20 ألف دولار على النفقات المتعلقة بالنبيذ وحده، وذلك من خلال حملات التبرعات الانتخابية الفدرالية.
ويقول الموقع، إن سينما واصلت جمع التبرعات لحملتها الانتخابية للترشح عن ولاية أريزونا.
رغم أن كل استطلاعات الرأي، حتى الآن، تشير إلى أن سينما حلت في المركز الثالث خلف روبن جاليجو وليك.
ورغم أنها لا تزال تتمتع بجاذبية لدى الوسطيين، فقد أظهرت استطلاعات الرأي أن سينما لا تحظى بشعبية عبر الخطوط الحزبية.
ويضيف تقرير الصحيفة: "يعزى السبب لعدم شعبية سينما على الأرجح، إلى مواقفها بشأن القضايا والنشاط التشريعي، وقد عملت الصحافة في ولاية أريزونا على تغطية حملتها المسرفة وعادات الإنفاق لديها والتي تعتمد على أموال دافعي الضرائب، وأصبحت جزءًا من الطريقة التي ينظر بها الناخبون إليها".
ووفقًا لسجلات مجلس الشيوخ الأخيرة، فإن الأكثر استخدامًا للطائرات المستأجرة إلى جانب سينما كانوا ممثلين عن الولايات الأمريكية الكبيرة والريفية، مثل: ولاية ساوث داكوتا، حيث يكون السفر الجوي التجاري هناك متقطعًا.