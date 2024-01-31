رحلات سيناتور أمريكية تكلف دافعي الضرائب ربع مليون دولار

كلفت رحلات السيناتور الأمريكية كيرستن سينما، دافعي الضرائب أكثر من ربع مليون دولار؛ ما أثار تساؤلات وانتقادات، بحسب تقرير نشره موقع "ديلي بيست" الأمريكي.

وسلط التقرير الضوء على السيناتور التي تستخدم الطيران الخاص، على حساب أموال دافعي الضرائب، مشيرًا إلى عدد من الملاحظات على سلوكها الإسرافي.

وقال الموقع، إنه ليس سرًّا أن السيناتور سينما (عن ولاية أريزونا) تحب الطيران الخاص، فقد تبيَّن أن حملتها أنفقت ما يقرب من 70 ألف دولار على الرحلات الجوية المستأجرة على مدى السنوات الأربع الماضية.

وأضاف، أنه ما لم يتم الإبلاغ عنه هو أن سينما تستخدم مصدر تمويل مختلفًا، تمامًا، لتغطية تكاليف طيرانها الخاص وهو: "أموال دافعي الضرائب".

ونقل التقرير أن "سينما أنفقت منذ عام 2020، ما يقرب من 210 آلاف دولار من ميزانية مكتبها في مجلس الشيوخ الأمريكي على رحلات طيران مستأجرة خاصة لها ولموظفيها، وفقًا للسجلات المتاحة للعامة، وهو مبلغ مرتفع للغاية".

وأوضح أنه وبالنظر إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لديهم ميزانيات سنوية محدودة لتمويل عملياتهم، فإن استخدام السيناتور سينما للرحلات الجوية الخاصة يثير أيضًا تساؤلات عن سبب إعطاء الأولوية لهذه النفقات على المهام الأساسية الأخرى لمكتبها في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وحجزت سينما ما لا يقل عن 11 رحلة بطائرات خاصة منذ عام 2020، منها خمسٌ في عام 2023، عندما أنفقت 116 ألف دولار على السفر الجوي المستأجر.