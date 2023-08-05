غداة مثوله أمام المحكمة.. ترامب يلتقي "أخلص مؤيديه" في ألاباما

من المقرر أن يشارك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساء الجمعة بتوقيت واشنطن، في فعالية بولاية ألاباما المحافظة للقاء بعض أشد مؤيديه إخلاصاً.

يأتي ذلك، غداة مثول ترامب أمام محكمة في واشنطن، حيث احتشد متظاهرين طالبوا بسجنه، فيما سيستقبل ترامب بحفاوة في عشاء الحزب الجمهوري الصيفي في مونتغمري.

وحظي الملياردير الجمهوري البالغ 77 عاما بغالبية أصوات الناخبين في ولاية ألاباما في عامي 2016 و2020، كما أعلن نواب الولاية الجمهوريون الستة في مجلس النواب بواشنطن دعمهم ترشيحه في الانتخابات التمهيدية للحزب قبل عشاء الجمعة.

ويتقدم دونالد ترامب على منافسه الجمهوري حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بفارق 39 نقطة وفق استطلاع لشركة "فايف ثيرتي آيت"، رغم التتبعات القضائية في حقه، إذ وجهت إلى الرئيس السابق اتهامات جنائية ثلاث مرات في غضون أشهر قليلة.

ودفع الرئيس الأميركي السابق، في واشنطن، الخميس، ببراءته من تهم التآمر على المؤسسات الأمريكية بعد هزيمته في انتخابات 2020.

تتعلق القضيتان الجنائيتان الأخريان المرفوعتان ضده هذا العام بتهمة الاحتيال المرتبط بشراء صمت ممثّلة أفلام إباحيّة، وتعريض الأمن القومي للخطر من خلال سوء تعامله مع وثائق سرّية.