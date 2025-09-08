دبلوماسي فرنسي: فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل غير ممكن

نقلت صحيفة "لو فيغارو"، عن مصدر دبلوماسي فرنسي، قوله إن فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل غير ممكن في ظل معارضة ألمانيا والمجر.

وذكرت الصحيفة الفرنسية، نقلًا عن مصدر مقرب من الرئاسة الفرنسية، قوله إن "الخارجية الإسرائيلية أبلغتنا أنها تدرس إغلاق قنصليتنا في القدس".

وأشار ذات المصدر إلى أنه "إذا أغلقت إسرائيل قنصليتنا في القدس سنرد بأبعد من التدابير المتبادلة المعتادة".

أخبار ذات علاقة إسرائيل ترد على عقوبات مدريد بحظر دخول وزيرتين بالحكومة الإسبانية

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ردت إسرائيل على العقوبات التي فرضتها إسبانيا عليها بفرض حظر على دخول وزيرتين بالحكومة الإسبانية إلى إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن رئيس الوزراء الإسباني بيدور سانشيز يحاول تحويل الانتباه عن فضائح الفساد التي تؤثر على حزبه الاشتراكي، ووصف إجراءات حكومة مدريد بأنها "معادية للسامية".

وقال ساعر على موقع "إكس" إن إسرائيل منعت وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز ووزيرة الشباب سيرا ريجو من السفر إلى إسرائيل، وتنتمي الوزيرتان إلى حزب "سومار"، الشريك في الحكومة الائتلافية اليسارية.