فرنسا.. أعمال الشغب في تراجع مستمر

تراجعت الاشتباكات بين الشرطة الفرنسية والمحتجين ليل الثلاثاء الأربعاء، وذلك بعد 8 أيام على مقتل الفتى "نائل" (17 عاما) برصاص شرطي، ما أدى إلى اندلاع أعمال عنف هي الأسوأ منذ أعوام، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 16 شخصا بينهم 7 في العاصمة باريس وضواحيها، بينما تضررت 8 أبنية.