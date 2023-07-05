فرنسا.. أعمال الشغب في تراجع مستمر
تراجعت الاشتباكات بين الشرطة الفرنسية والمحتجين ليل الثلاثاء الأربعاء، وذلك بعد 8 أيام على مقتل الفتى "نائل" (17 عاما) برصاص شرطي، ما أدى إلى اندلاع أعمال عنف هي الأسوأ منذ أعوام، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 16 شخصا بينهم 7 في العاصمة باريس وضواحيها، بينما تضررت 8 أبنية.
وأشارت الوزارة إلى رصد 202 حريق في سلال مهملات ومنشآت أخرى بالإضافة إلى إضرام النار في 159 مركبة، فيما تعرضت 4 مراكز تابعة للشرطة والدرك لهجمات من دون وقوع إصابات.
وبحسب الأرقام التي نقلتها وزارة الداخلية الفرنسية الثلاثاء، فإنّ 3625 شخصا أوقفوا بينهم 1124 قاصرا، منذ بدء أعمال الشغب، ومن بين هؤلاء مَثل 990 شخصا أمام القضاء الفرنسي وسجن 380 منهم.