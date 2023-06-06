مقتل 71 جنديا روسيا في هجوم أوكراني

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، إن 71 جنديا روسيا قتلوا فيما وصفه بالهجوم الأوكراني الفاشل في الأيام الماضية.

وأضاف في بيان نشرته وزارة الدفاع على "تيليجرام"، أنه جرى تدمير 15 دبابة روسية وتسع عربات مدرعة خلال القتال.

ونقل البيان عن شويجو قوله: "أكرر أن العدو لم يحقق أهدافه ومني بخسائر فادحة".

واتهم شويجو أوكرانيا بتفجير سد كاخوفكا الضخم في إطار خطة لإعادة انتشار وحدات من منطقة خيرسون القريبة للقيام بعمليات ضد القوات الروسية.

وقال بيان لوزارة الدفاع الروسية وقعه شويجو، إن تفجير السد والفيضانات الناتجة عنه تهدف إلى منع روسيا من الهجوم بالقرب من خيرسون بينما يسمح لأوكرانيا "بنقل الوحدات والمعدات من جبهة خيرسون إلى منطقة العمليات الهجومية".

وفي واشنطن، قال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" بعد تفجير السد الذي تسيطر عليه روسيا في أوكرانيا وتحاول معرفة المزيد عن التأثيرات المحتملة.