50 هجومًا استهدفت شركات الدفاع الفرنسية خلال 2023

كشفت باريس، الثلاثاء، أن شركات دفاعية فرنسية تعرّضت، خلال العام 2023، لنحو 50 هجومًا مباشرًا، في عمليات نفّذت برعاية خارجية تراوحت من السطو إلى التخريب.

وقال وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو خلال جلسة مساءلة في مجلس الشيوخ حول التدخلات الخارجية إن ما مجموعه "80 % من هذه الهجمات استهدفت مقاولين من الباطن" لمجموعات الدفاع الوطني الرئيسة.