50 هجومًا استهدفت شركات الدفاع الفرنسية خلال 2023
كشفت باريس، الثلاثاء، أن شركات دفاعية فرنسية تعرّضت، خلال العام 2023، لنحو 50 هجومًا مباشرًا، في عمليات نفّذت برعاية خارجية تراوحت من السطو إلى التخريب.
وقال وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو خلال جلسة مساءلة في مجلس الشيوخ حول التدخلات الخارجية إن ما مجموعه "80 % من هذه الهجمات استهدفت مقاولين من الباطن" لمجموعات الدفاع الوطني الرئيسة.
ووقع نحو 50 هجومًا ماديًا ضد شركات للصناعات الدفاعية في العام 2022، فيما سجل نحو 40 هجومًا من هذا النوع في العام السابق.
إلى ذلك تطرّق الوزير إلى مكافحة نقل الوظائف الحساسة إلى الخارج.
وأقرّ النواب الفرنسيون قانونًا، في أوائل حزيران/يونيو، لتعزيز النصوص التشريعية الرامية لمكافحة التدخل الخارجي، في وقت تتزايد فيه التوترات على خلفية الحربين الدائرتين في أوكرانيا وغزة.