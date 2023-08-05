روسيا تعلن اعتراض مسيرة أمريكية فوق البحر الأسود

أعلنت موسكو، اليوم السبت، أن سلاح الجو الروسي اعترض طائرة أمريكية مسيرة اخترقت الأجواء الروسية من جهة البحر الأسود.

وقال مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي في بيان اطلع "إرم نيوز" على نسخة منه، إن طائرة مسيرة أمريكية ابتعدت بعد اقتراب مقاتلة تابعة لسلاح الجو الروسي منها في أجواء البحر الأسود وأجبرتها على مغادرة المجال الجوي الروسي.

وأكد البيان، أن اختراق المسيرة الأمريكية للمجال الجوي الروسي يعد انتهاكا للسيادة وأمرا غير مقبول.

من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تم اكتشاف هدف جوي بالقرب من المنطقة الحدودية فوق البحر الأسود وتم منع انتهاك حدود روسيا الاتحادية، انطلقت مقاتلة من طراز Su-30 من قوات الدفاع الجوي وحددت الهدف على أنه طائرة استطلاع من طراز MQ -9A "ريبر" تابعة لسلاح الجو الأمريكي".

وأضافت الوزارة "بعد اقتراب المقاتلة الروسية من طائرة الاستطلاع، استدارت الأخيرة وحلقت خارج المنطقة الحدودية فوق البحر الأسود".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن المقاتلة su-30 "عادت بسلام إلى قاعدتها و تم تنفيذ طلعتها وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي ووفقا للإجراءات الأمنية".