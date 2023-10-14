إسرائيلي يدفن ابنه تحت القصف ويتوسل لإنقاذ غزة

يقف ياكوف غودو أمام نعش ابنه توم الذي قُتل السبت على أيدي مقاتلي حركة حماس الفلسطينية أمام أنظار عائلته. كان يرتدي قميصاً يحمل رسالة شهيرة مؤيّدة للسلام باللغتين العبرية والعربية.

يقول الإسرائيلي، البالغ من العمر 72 عاماً، وهو طبيب بيطري متقاعد منخرط في أعمال إنسانية مع الفلسطينيين: "على قميصي، كُتب دعونا ننظر إلى الاحتلال في عينيه، أنا ناشط في مجال حقوق الإنسان، أحارب الاحتلال".

ويضيف، أثناء دفن ابنه في كيبوتس نعان جنوب تل أبيب: "لن أتوقف. سأستمر. وسأدعم الفلسطينيين".

في هذه الأثناء، كان جندي إسرائيلي يتنقّل بين المشاركين في الجنازات لتذكيرهم بالتعليمات في حالة حدوث قصف. ويقول: "أمامكم 90 ثانية للتفرّق والانبطاح على الأرض".

تنطلق صفارة الإنذار في نهاية الجنازة. يندفع الحشد إلى الأرض وأياديهم على رؤوسهم وسط القبور وحفر جديدة. ثم يُسمع دوي حاد، إنّه صوت اعتراض الصواريخ، وتتبعه تنهّدات ارتياح.

في الكيبوتس، يدفن نشطاء السلام رفيقهم وسط أصداء الحرب العنيفة.

طوال مراسم الجنازة، قطعت القاذفات الإسرائيلية الأجواء عدة مرات، وطغت على أصوات الصلوات.

يقول غودو متوسّلاً: "ما يحدث في غزة أمر مروّع. أطلب من طيّارينا أن يسقطوا القنابل، التي طُلب منهم إسقاطها على سكان غزة، في البحر بدلاً من إسقاطها على الناس"، وذلك بينما يقصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بشكل متواصل رداً على الهجوم الذي شنّته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.