رئيسان سابقان في"الشاباك" يحثان بايدن على عدم دعوة نتنياهو للبيت الأبيض

دعا اثنان من رؤساء جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي السابقين "عامي ايالون" و "يوفال ديسكين" الرئيس الأمريكي جو بايدن لعدم توجيهه دعوة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة البيت الأبيض، خلال زيارته المقررة إلى أمريكا منتصف الشهر الجاري.

ووفق موقع "المونتور" الأمريكي، فإن المسؤولين السابقين يخشيان أن تؤدي دعوة "نتنياهو" للبيت الأبيض إلى إرسال رسالة للإسرائيليين مفادها أن "بايدن" يؤيد خطة الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل.

وكان "ايالون" قد حذر من أن تضفي زيارة نتنياهو الرسمية إلى واشنطن شرعية على الانقلاب الحكومي الذي يقوده؛ بهدف إضعاف النظام القضائي، وإنشاء نظام سلطوي في إسرائيل، في إشارة إلى خطة الإصلاحات القضائية.