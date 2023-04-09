الشرطة الإسرائيلية تقتحم بعض باحات المسجد الأقصى

اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية، ليل السبت، بعض الباحات داخل المسجد الأقصى وأغلقت أحد أبوابه، وفق شهود عيان، نقلت عنهم وكالة الأناضول التركية.

وتزامنًا مع الاقتحام، تحصّن عشرات المصلين داخل المصلى القبلي في المسجد، وأغلقوا أبوابه تحسبًا لاقتحام القوات الإسرائيلية ومنعهم من الاعتكاف.

ورد المصلون على اقتحامات الشرطة بالتكبير، وفق الشهود.