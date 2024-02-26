هل تحضّر روسيا لاجتياح إقليم زابوروجي الأوكراني؟

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن رئيس الأركان العامة الجنرال فاليري غيراسيموف، زار قيادة جيش الأسلحة المشتركة في منطقة العمليات في أوكرانيا باتجاه زابوروجي؛ ما عُدّ تحضيرا لاجتياح الإقليم.

وقدّم غيراسيموف نياشين وأوسمة للعسكريين في مركز قيادة الجيش الثامن والخمسين، وأطلق عليه اسم "الجيش رقم واحد".

وربطت مصادر عسكرية بين هذه الزيارة والتحضيرات في وزارة الدفاع، لتحقيق تقدّم في اتجاه السيطرة على المزيد من الأراضي في هذا الإقليم، الذي ضمته روسيا إلى أراضيها في خريف العام 2022.

وقبل أقلّ من أسبوع، زار غيراسيموف مركز قيادة مجموعة القوات المركزية، ومنح أولئك الذين تميّزوا في أفديفكا جوائز وأوسمة.

وقال غيراسيموف في مقطع فيديو وزّعته الإدارة "الجيش الثامن والخمسون لم يفشل أبدًا في المعارك في شمال القوقاز وهنا هو "الجيش رقم واحد".