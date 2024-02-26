هل تحضّر روسيا لاجتياح إقليم زابوروجي الأوكراني؟
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن رئيس الأركان العامة الجنرال فاليري غيراسيموف، زار قيادة جيش الأسلحة المشتركة في منطقة العمليات في أوكرانيا باتجاه زابوروجي؛ ما عُدّ تحضيرا لاجتياح الإقليم.
وقدّم غيراسيموف نياشين وأوسمة للعسكريين في مركز قيادة الجيش الثامن والخمسين، وأطلق عليه اسم "الجيش رقم واحد".
وربطت مصادر عسكرية بين هذه الزيارة والتحضيرات في وزارة الدفاع، لتحقيق تقدّم في اتجاه السيطرة على المزيد من الأراضي في هذا الإقليم، الذي ضمته روسيا إلى أراضيها في خريف العام 2022.
وقبل أقلّ من أسبوع، زار غيراسيموف مركز قيادة مجموعة القوات المركزية، ومنح أولئك الذين تميّزوا في أفديفكا جوائز وأوسمة.
وقال غيراسيموف في مقطع فيديو وزّعته الإدارة "الجيش الثامن والخمسون لم يفشل أبدًا في المعارك في شمال القوقاز وهنا هو "الجيش رقم واحد".
ويتبع جيش الأسلحة المشتركة رقم 58 المنطقة العسكرية الجنوبية، ويقع مقره الرئيس في فلاديكافكاز، وقد شارك في حربي الشيشان الأولى والثانية، وإطلاق سراح الرهائن في بيسلان في الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2004، والعملية العسكرية في سوريا، وكذلك في القتال في أوكرانيا في قطاع زابوروجي من الجبهة.
واستمع غيراسيموف إلى تقرير قائد جيش الأسلحة المشتركة 58، حول الوضع في منطقة مسؤولية الجيش والإجراءات الأخرى، ومنح العسكريين المتميزين وسام الشجاعة وميداليات.
وتعدّ هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها غيراسيموف إلى منطقة العمليات العسكرية، خلال أسبوع، ففي 21 فبراير، وصل إلى مركز قيادة مجموعة القوات المركزية، حيث قدّم جوائز لأولئك الذين تميّزوا في الاستيلاء على أفديفكا.
وقال حاكم منطقة زابوروجي، يفغيني باليتسكي، في نهاية فبراير، إن الجيش الروسي دخل قرية رابوتينو في منطقة زابوروجي. ووصف ما كان يحدث بقوله: "لقد تغيّر الوضع على الجبهة بشكل جذري". وأضاف أن "الجيش الروسي يواصل هجومه الممنهج والمستمر".
وفي ليلة 25 فبراير، تحدّث عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية، فلاديمير روجوف، عن "المعارك الضارية الدائرة في رابوتينو، بما في ذلك وسط القرية التي تقع على بعد حوالي 10 كيلومترات من مدينة أوريخوف، التي تسيطر عليها أوكرانيا.