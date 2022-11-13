الديمقراطيون يحتفظون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ الأمريكي

احتفظ الديمقراطيون بزعامة الرئيس جو بايدن بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي يوم السبت، وهي نتيجة للانتخابات النصفية تتحدى توقعات "الموجة الحمراء" للجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ.

وقالت وسائل الإعلام الأمريكية إن السباق الرئيسي في مجلس الشيوخ في ولاية نيفادا ذهب لصالح الديمقراطية كاثرين كورتيز ماستو، حيث منحت الحزب 50 مقعدًا يحتاج إليها للحصول على أغلبية فعالة مع وجود سباق واحد لم يحسم بعد.

وأصبحت الصورة في مجلس الشيوخ واضحة في وقت متأخر من يوم السبت بعد أن هزمت السناتور الديمقراطية كاثرين كورتيز ماستو من نيفادا بفارق ضئيل الجمهوري آدم لاكسالت للفوز بإعادة انتخابه.

وفاز السناتور الديمقراطي مارك كيلي عن ولاية أريزونا بمسابقة إعادة انتخابه في ولاية أريزونا، حسب ما توقعته شبكة إن بي سي نيوز مساء الجمعة، ووجه كل الأنظار نحو نيفادا.

وأيد ترامب كلا من لاكسالت وماسترز اللذين روجا لمزاعمه حول السباق الرئاسي الذي خسره. وقال لاكسالت إن انتخابات 2020 كانت "مزورة".

ويمكن لبايدن الآن الاعتماد على شركاء في مجلس الشيوخ لتأكيد تعييناته القضائية والإدارية.

وعادة ما يخسر حزب الرئيس قوته في الكونغرس خلال أول انتخابات منتصف المدة حيث يسعى الأمريكيون لفرض رقابة على السلطة. لكن المرشحين الجمهوريين الضعفاء وقلق الناخبين بشأن قضايا مثل حقوق الإجهاض وإنكار الانتخابات حفزوا القاعدة الديمقراطية وأوقفوا الناخبين المتأرجحين في الولايات التي كان من الممكن أن يفوز بها الجمهوريون في ظل ظروف مختلفة.