توغّل إسرائيلي وإقامة حاجز في قرية الأصبح جنوب القنيطرة
logo
العالم

"كنت ألعب الغولف".. ترامب يرد على شائعات تدهور صحته

"كنت ألعب الغولف".. ترامب يرد على شائعات تدهور صحته
الرئيس الأمريكي دونالد ترامبالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
02 سبتمبر 2025، 8:54 م

 نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، صحة التقارير التي نشرت على منصات التواصل الاجتماعي عن تدهور صحته، وقال إنه كان مشغولا خلال عطلة "عيد العمال" بإجراء مقابلات إعلامية وزيارة نادي الغولف الخاص به في فرجينيا.

أخبار ذات علاقة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين

ترامب: أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه بوتين

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي "كنت مفعما بالنشاط خلال عطلة نهاية الأسبوع". ولدى سؤاله عما إذا كان على علم بهذه التقارير، رد قائلا إنها "كاذبة".

وفي 17 يوليو/ تموز، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن ترامب يعاني من تورم في أسفل ساقيه وكدمات في يده اليمنى بعد أن ظهر في صور بدا فيها التورم على كاحليه واستخدم المساحيق لتغطية جزء من يده.

أخبار ذات علاقة

قوات من الحرس الوطني الأمريكي

"أخطر مدينة بالعالم".. ترامب يتعهد بوضع حد للجريمة في شيكاغو

وذكر شون باربابيلا، طبيب ترامب، في رسالة نشرها البيت الأبيض، أن الفحوصات بينت أن مشكلة الساق بسبب "القصور الوريدي المزمن"، وهي حالة حميدة وشائعة، خاصة بين الأشخاص الذين تتخطى أعمارهم 70 عاما.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC