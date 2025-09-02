"كنت ألعب الغولف".. ترامب يرد على شائعات تدهور صحته

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، صحة التقارير التي نشرت على منصات التواصل الاجتماعي عن تدهور صحته، وقال إنه كان مشغولا خلال عطلة "عيد العمال" بإجراء مقابلات إعلامية وزيارة نادي الغولف الخاص به في فرجينيا.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي "كنت مفعما بالنشاط خلال عطلة نهاية الأسبوع". ولدى سؤاله عما إذا كان على علم بهذه التقارير، رد قائلا إنها "كاذبة".

وفي 17 يوليو/ تموز، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن ترامب يعاني من تورم في أسفل ساقيه وكدمات في يده اليمنى بعد أن ظهر في صور بدا فيها التورم على كاحليه واستخدم المساحيق لتغطية جزء من يده.

وذكر شون باربابيلا، طبيب ترامب، في رسالة نشرها البيت الأبيض، أن الفحوصات بينت أن مشكلة الساق بسبب "القصور الوريدي المزمن"، وهي حالة حميدة وشائعة، خاصة بين الأشخاص الذين تتخطى أعمارهم 70 عاما.