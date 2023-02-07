في أول اتصال بينهما.. السيسي يعزي الأسد في ضحايا الزلزال

أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اتصالًا اليوم الثلاثاء، بالرئيس السوري بشار الأسد، أبلغه فيه إصداره توجيهات بتقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة لسوريا.

وهذا أول اتصال بين الرئيسين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، أحمد فهمي، بأن السيسي أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع بالأمس 6 فبراير، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.