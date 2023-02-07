في أول اتصال بينهما.. السيسي يعزي الأسد في ضحايا الزلزال

في أول اتصال بينهما.. السيسي يعزي الأسد في ضحايا الزلزال

فريق التحرير
فريق التحرير

أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اتصالًا اليوم الثلاثاء، بالرئيس السوري بشار الأسد، أبلغه فيه إصداره توجيهات بتقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة لسوريا.

وهذا أول اتصال بين الرئيسين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، أحمد فهمي، بأن السيسي أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع بالأمس 6 فبراير، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

في أول اتصال بينهما.. السيسي يعزي الأسد في ضحايا الزلزال
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وأوضح فهمي عبر حسابه على موقع "فيسبوك" بأن السيسي عبر عن "تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق في هذا المُصاب الأليم"، مشيرًا إلى توجيهاته بتقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة في هذا الصدد إلى سوريا.

وأضاف: "أعرب الرئيس السوري عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة"، مؤكدًا "اعتزاز سوريا بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".

مصر
سوريا

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